Leapmotor B05: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο

Μυώδες και δυναμικό, το B05 είναι πιο το φαρδύ μοντέλο της κατηγορίας του και εκφράζει τη σχεδιαστική γλώσσα “Tech-Nature Aesthetic”. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ταυτόχρονα κομψό σχήμα που εντυπωσιάζει τους πάντες.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της σχεδίασης είναι οι χωρίς πλαίσιο πόρτες που εξ ορισμού αντανακλούν σπορ διάθεση, ενώ την προσοχή τραβούν και οι αεροδυναμικές 19άρες “Swift-Wing” ζάντες αλουμινίου.

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,43 m, πλάτος 1,88, 1,52 m ύψος και μεταξόνιο 2,74 m, ενώ είναι χτισμένο επάνω σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Την εντυπωσιακή σχεδίαση, την υψηλή ευχρηστία στην καθημερινότητα, την υψηλή διάδραση με τον χρήστη και την κορυφαία ποιότητα.



Στο περίπτερο της Leapmotor συμπρωταγωνιστής θα είναι βέβαια το B10, το νέο C-SUV της μάρκας που πρωτοστατεί στις πωλήσεις. Με μήκος 4,52 m, πλάτος 1,88 και ύψος 1,66 m, το B10 τοποθετείται στην καρδιά του εξαιρετικά δημοφιλούς C-SUV Segment. Με την παραγωγή του να λαμβάνει ήδη χώρα στο μέγιστο της χωρητικότητας για να καλυφθεί η ζήτηση, σταδιακά το B10 θα είναι διαθέσιμο σε πάνω από 30 αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Ευρωπαϊκή να έχει προφανώς τεράστιο ειδικό βάρος.