Ford: Παγκόσμια μάχη κατά της πείνας

Η Ford Motor Company επεκτείνει το Ford Building Together - τη νέα κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας – με στόχο να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο και να στηρίξει τις τοπικές ανάγκες. Η πρωτοβουλία αποτυπώνει τη δύναμη της Ford, συνδυάζοντας την εταιρική φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό των εργαζομένων και το παγκόσμιο δίκτυο εμπόρων, ώστε να ανταποκρίνεται σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινότητας, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανακούφιση των πληγέντων από καταστροφές.

Εγκαινιάζοντας την διευρυμένη αυτή πρωτοβουλία, οι έμποροι Ford σε παγκόσμιο επίπεδο διοργανώνουν τη συγκέντρωση βασικών ειδών διατροφής από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με στόχο την καταπολέμηση της πείνας και την κάλυψη κρίσιμων τοπικών αναγκών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, την περασμένη χρονιά 733 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πείνα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι έμποροι Ford συνεργάζονται με τράπεζες τροφίμων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες των δωρεών και θα γνωμοδοτούν σχετικά με τα είδη που είναι περισσότερο αναγκαία.

Η πρωτοβουλία Ford Building Together, η οποία σχεδιάστηκε για να εμβαθύνει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας προς την κοινότητα, περιλαμβάνει πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές και 1,8 εκατομμύρια ώρες εθελοντισμού. Με την πρόσθετη συμμετοχή του παγκόσμιου δικτύου εμπόρων και των εθελοντών εργαζομένων της Ford παγκοσμίως, το Ford Building Together προσεγγίζει την εταιρική φιλανθρωπία με διαφορετικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής.

Στη Ford Sfakianakis, πιστεύουν ότι ο ρόλος τους εκτείνεται πολύ πέρα από την πώληση οχημάτων και πρέπει να αποτελούν έναν πραγματικό εταίρο για την κοινότητα που υπηρετούμε. Η συμμετοχή στη δράση συγκέντρωσης τροφίμων αντικατοπτρίζει τη βαθιά δέσμευση να στηρίξουν την ευημερία της τοπικής κοινωνίας του Περιστερίου και να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Καλούμε όσους έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, φέρνοντας τρόφιμα μακράς διαρκείας. Το σημείο συλλογής είναι ένα Ford Ranger που θα έχει τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο εντός της Έκθεσης στο κατάστημα του Περιστερίου, από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Tα τρόφιμα θα διατεθούν μετά τη λήξη της ενέργειας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου.»