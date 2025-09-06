Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις

Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν στον αγώνα

Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
Δύο ετοιμοπόλεμα Ford Ranger Plug-In Hybrid με τους αριθμούς «000» και «00» στις πόρτες τους αποτελούν για το 2025 τα πλοηγά αυτοκίνητα του Historic Acropolis Rally, το οποίο ξεκινά την προσεχή Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.Ακόμα δύο Ford Ranger θα υποστηρίξουν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του φετινού αγώνα.Το πρώτο θα αναλάβει το ρόλο του αυτοκινήτου ασφαλείας (safety car) και τo δεύτερο θα παραχωρηθεί στον παρατηρητή FIA. Όλα τα αυτοκίνητα παραχωρήθηκαν στην διοργάνωση του αγώνα από την Ford Car Center.

Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
Οι οδηγοί των πλοηγών οχημάτων «000» και «00» θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουν μέσα στις χωμάτινες ειδικές του αγώνα χάρη στα εξειδικευμένα προγράμματα οδήγησης Mud, Sand, Tow/Haul.Επιπλέον των παραπάνω, ο αξιόπιστος βενζινοκινητήρας 2.3L της εταιρείας, σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα των εκδόσεων Plug-In Hybrid, αποδίδουν μέγιστη ισχύ 281 PS και θηριώδη ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη ενός Ranger Raptor.

Την ίδια στιγμή, το σκληροτράχηλο PHEV διατηρεί την οικονομία κίνησης που προσφέρουν οι υπόλοιπες πετρελαιοκίνητες εκδόσεις Ranger, προσφέροντας εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση – μόλις 3,4 lt/100 χλμ. (WLTP) χάρη στην ενέργεια που χρησιμοποιεί από την μπαταρία του, η οποία μπορεί να φορτιστεί οπουδήποτε και αν βρίσκεται - ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία και μηδενική κατανάλωση βενζίνης έως και 50 km με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
Ένα ακόμη μοναδικό χαρακτηριστικό του Ranger Plug-In Hybrid που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια του φετινού  Historic Acropolis Rally, είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α που βρίσκονται στην καρότσα του και μπορούν να προσφέρουν ισχύ 2,3 kW – αρκετή για κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία του αγώνα. Η ηλεκτρική ισχύς που διαθέτουν οι πρίζες αυτές μπορούν ακόμα και… να φορτίσουν ένα δεύτερο Ranger Plug-In Hybrid.

Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD RANGER PLUG-IN HYBRID
 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
