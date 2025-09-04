To Ford Ranger Plug-In Hybrid στην Δ.Ε.Θ.

Με προηγμένη τετρακίνηση και χαμηλή κατανάλωση

To Ford Ranger Plug-In Hybrid στην Δ.Ε.Θ.
Η Ford Pro μαγνητίζει για μια ακόμα φορά τα βλέμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)  με αιχμή του δόρατος το νέο Ranger Plug-In Hybrid, το μοναδικό pick-up μοντέλο της αγοράς που μπαίνει στην πρίζα. Με ιπποδύναμη 281PS και ροπή 697Nm - η υψηλότερη ροπή που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σε σχέση με κάθε άλλο Ranger παραγωγής - το νέο Ranger Plug-In Hybrid αποτελεί ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά ικανό όχημα τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για διασκέδαση.

Το νέο Ranger Plug-In Hybrid τροφοδοτείται από ένα προηγμένο σύστημα κίνησης που συνδυάζει τον κορυφαίο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 75 ΚW που παίρνει «ζωή» από μία μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου που προσφέρει είναι μόλις 3,4 lt/100 km όταν το αυτοκίνητο κινείται με φορτισμένη τη μπαταρία στο υβριδικό πρόγραμμα λειτουργίας.Παράλληλα, η συμπαγής μπαταρία προσφέρει με μία πλήρη φόρτιση τη δυνατότητα κίνησης στο πρόγραμμα EV με μηδενικές εκπομπές ρύπων και πολύ χαμηλό κόστος για έως και 50 km – απόσταση που συνήθως δεν υπερβαίνει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των επαγγελματιών.

To Ford Ranger Plug-In Hybrid στην Δ.Ε.Θ.
Το Ranger Plug-In Hybrid συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου και ρυμούλκησης. Έτσι, το νέο Ranger Plug-In Hybrid είναι σε θέση να προσφέρει σε όλους τους επαγγελματίες ωφέλιμο φορτίο έως 800 kg και κορυφαία δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 3.500 kg. Ταυτόχρονα, όπως σε κάθε μοντέλο της γκάμας Ranger, οι πελάτες μπορούν να επωφελούνται από τις μοναδικές εκτός δρόμου ικανότητες που προσφέρουν τόσο το σύστημα τετρακίνησης e-4WD και το dual-range κιβώτιο μεταφοράς (κοντές/μακριές σχέσεις), όσο και πίσω διαφορικό με δυνατότητα κλειδώματος του νέου Ranger Plug-In Hybrid.

To Ford Ranger Plug-In Hybrid στην Δ.Ε.Θ.

Στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. στην «Auto Thessaloniki 2025» στα πλαίσια της φετινής ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν επίσης τα αμιγώς ηλεκτρικά E-Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier της Ford Pro

FORD
FORD RANGER PLUG-IN HYBRID
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
