Όμιλος Σπανού: Έφερε στην Ελλάδα την μοναδική BMW M4 CS Edition VR46

Συλλεκτική με 550 ίππους και 3,4 δευτερόλεπτα τα 0-100 χιλιόμετρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Όμιλος Σπανού: Έφερε στην Ελλάδα την μοναδική BMW M4 CS Edition VR46
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μοναδική BMW M4 CS Edition VR46 στην Ελλάδα ήρθε στη Σπανός ΑΕ. 

Η BMW Hellas και η Σπανός ΑΕ., ο πιστοποιημένος Έμπορος BMW M με πείρα 40 ετών και τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε M & Luxury μοντέλα την περασμένη χρονιά, εξασφάλισαν για την ελληνική αγορά μία BMW M4 CS Edition VR46. Ένα από τα 92 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν προς τιμήν του θρυλικού αναβάτη και οδηγού Valentino Rossi. 

Όμιλος Σπανού: Έφερε στην Ελλάδα την μοναδική BMW M4 CS Edition VR46

Πιο συγκεκριμένα, η BMW M4 CS Edition VR46 που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα είναι μία από τις 46 που θα κατασκευαστούν σε έκδοση «Sport»: Βαμμένη στο ειδικό χρώμα Marina Bay Blue, με τον αριθμό «46» στο πλάι σε πιο σκούρο μεταλλικό Tanzanite Blue και με ορατά ανθρακονήματα, λογότυπα VR46 και λεπτομέρειες του αμαξώματος στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα Sao Paulo. Στην καμπίνα, το δέρμα σε χρώμα Night Blue στα καθίσματα, οι λεπτομέρειες σε Sao Paulo Yellow και η επιγραφή «1/46» επιβεβαιώνουν τον δυναμικό χαρακτήρα αυτού του ξεχωριστού μοντέλου, που τιμά τον οδηγό-θρύλο της BMW M Motorsport. 

Όμιλος Σπανού: Έφερε στην Ελλάδα την μοναδική BMW M4 CS Edition VR46

Κάτω από το καπό της BMW M4 CS Edition VR46 βρίσκεται ένας υψηλόστροφος 6κύλινδρος κινητήρας 3,0 lt με τεχνολογία M TwinPower Turbo. Με μέγιστη πίεση λειτουργίας των δύο mono-scroll turbo τα 2,1 bar, η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 550 PS και μεταφέρεται στον δρόμο μέσω ενός 8τάχυτου κιβωτίου M Steptronic, του προηγμένου συστήματος τετρακίνησης M xDrive και του ενεργού διαφορικού M. Για το 0-100 km/h αρκούν 3,4" και για το 0-200 km/h μόλις 11,1", ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 302 km/h. 

Όμιλος Σπανού: Έφερε στην Ελλάδα την μοναδική BMW M4 CS Edition VR46

Εκτός από τη συγκίνηση της οδήγησης αυτού του ξεχωριστού μοντέλου, ο τυχερός αγοραστής της BMW M4 CS Edition VR46 έχει το προνόμιο να απολαύσει μια διήμερη εμπειρία στην Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει γεύμα στο VR46 Motor Ranch και γνωριμία με τον θρύλο Valentino Rossi, και επίσκεψη στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli για μια αποκλειστική εμπειρία οδήγησης με τα πιο πρόσφατα μοντέλα BMW M. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά «ελληνική» BMW M4 CS Edition VR46  στην έκθεση της BMW Σπανός ΑΕ., λ. Συγγρού 299, Νέα Σμύρνη. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW M4 CS EDITION VR46
 |
ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top