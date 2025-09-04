Έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης: Ποιες εταιρείες λαμβάνουν μέρος

Θα δείτε όλα τα νέα μοντέλα τους

Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.25, 09:05
Έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης: Ποιες εταιρείες λαμβάνουν μέρος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης! Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για κάθε λάτρη του αυτοκινήτου, με την AUTO THESSALONIKI 2025 να φέρνει στο κοινό πανελλαδικές πρεμιέρες, νέα μοντέλα και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.

Μεταξύ των εκθετών περιλαμβάνονται brands όπως (κατά αλφαβητική σειρά): BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO, ZEEKR. Παράλληλα, δυναμική συμμετοχή θα έχουν οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar καθώς επίσης ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει την νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία ECOSHIFT.

