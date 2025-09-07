Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Plug-in Hybrid

Το νέο MG HS Plug-in Hybrid αποτελεί την ναυαρχίδα των μοντέλων της εταιρείας η οποία έχει «πονοκεφαλιάσει» τον ανταγωνισμό. Πέρα από την τιμή που θα δείτε στο τέλος της δοκιμής μας, καλύπτει τις ανάγκες του οικογενειάρχη που θέλει ηλεκτρική κίνηση σε όλες τις συνθήκες η οποία να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Ναι το βάζεις στην πρίζα , φορτίζεις και όταν ξεμείνεις από μπαταρία έχεις τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα να παίρνει την σκυτάλη. Πάμε να δοκιμάσουμε το ολοκαίνουργιο μοντέλο τςη MG με την υβριδική τεχνολογία, την hi tecj τεχνολογία και την τιμή που σου φωνλάζει:«Έλα να με ααγοράσεις».

Το νέο MG HS Plug-in Hybrid είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο με δυναμικές γραμμές και εμφάνιση. Το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από την επιθετική σφηνοειδή σχεδίαση. Η μάσκα με τις μεγάλες γρίλλιες και τις χρωμιωμένες προσθήκες, συνδυάζεται αρμονικά με τα λεπτά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led .

Οι μεγάλοι θόλοι με πλαστικά προστατευτικά για προστασία σε εκτός δρόμου διαδρομές και οι μυώδεις γραμμές στο προφίλ αυτοκινήτου σε συνδυασμό με τις 19άρες όμορφες ζάντες αλουμινίου, δίνουν μια άκρως δυναμική εμφάνιση στο νέο MG HS. Επιπλέον τα μαύρα σκαλοπάτια στο πλαινό μέρος εκτός από την off road εμφάνιση είναι και χρήσιμα για να ανέβεις στο αυτοκίνητο με μεγαλύτερη ευκολία.

Όμως και το πίσω μέρος αποτελεί ένα δυνατό σημείο του καθώς τα πανέμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led συνδέονται μεταξύ τους με με μια ενιαία φωτεινή λωρίδα η οποία προσφέρει μια άκρως εντυπωσιακή εικόνα, ειδικά το βράδυ. Με μήκος 4.670 χλστ., πλάτος 1.890 χλστ., ύψος 1.663 χλστ. και μεταξόνιο 2.767 χλστ. σε προιδεάζει για την ευρυχωρία στον θάλαμο τω επιβατών.

Περνώντας στο εσωτερικό απλά και μόνο με την πρώτη ματιά εντοπίζεις την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει τόσο στον τομέα της σχεδίασης όσο και στην ποιότητα κατασκευής η οποία διαθέτει Γερμανικά πρότυπα. Υψηλή ποιότητα κατασκευής με μαλακά υλικά και συναρμογή υψηλού επιπέδου.Οι δερμάτινες επενδύσεις σε καθίσματα, πόρτες και ταμπλό, ανεβάζουν επίπεδο σε άνεση και πολυτέλεια.

Η τεχνολογία φωνάζει «είμαι εδώ» με τις δύο οθόνες 12,3 ιντσών στο ταμπλό οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Η αριστερή αποτελεί τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με τις πολλές παραμετροποιήσεις. Σε αυτόν μετξύ άλλων προβάλλονται και τα οχήματα που κινούνται στις λωρίδες.

Η δεξιά οθόνη προβάλλει στοιχεία από το σύστημα infotainment με ενσωματωμένο δορυφορικό πλοηγό, ενώ υπάρχει πλήρης συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Εδώ έχουμε και το MG iSMART, μέσω του οποίου υπάρχει επικοινωνία του αυτοκινήτου με τον οδηγό. Εξοπλισμός για ...Όσκαρ και με 5 αστέρια ασφάλεια.

Το νέο μοντέλο της MG έχει εντυπωσιακό εξοπλισμό με περισσότερα από 16 συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού με την κωδική ονομασία MG Pilot, το ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης Επιπέδου 2. Mεταξύ άλλων προσφέρει: ειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ,7 αερόσακους , σύστημα αναγνώρισης εμποδίων με αυτόματο φρενάρισμα, προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου.

Υπάρχει περιμετρική κάμερα οπισθοπορείας η οποία σου κάνει εύκολη την ζωή μέσα στα στενά της πόλης όπου μπορείς να κινηθείς χωρίς «τραυματισμούς» μέσα σε στενά δρομάκια ενώ κάνει και το παρκάρισμα ...παιχνιδάκι.



Τα επιπλέον 45 εκατιοστά μήκους έχχουν ανεβάσει επίπεδο την άνεση και την ευρυχωρία στον θάλαμο επιβατών Οδηγός και συνοδηγός έχουν στην διάθεση τους ηλεκτρικές ρυθμίσεις στα καθίσμστα με την εξαιρετική πλευρική στήριξη. Η πρακτικότητα εμφανίζεται με 19 αποθηκευτικούς χώρους απλωμένους σε όλη την καμπίνα, με τους 8 από αυτούς να είναι διαθέσιμοι για τους πίσω επιβάτες.

Στην κορυφή της κατηγορίας βρίσκεται και η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ με τα 441 λίτρα . Η τιμή με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων διαιρούμενων κατά 40:60 ανεβαίνει στα 1291 λίτρα.Μάλιστα ο τρόπος διαρρύθμισης του διευκολύνει ακόμη περισσότερο την διαχείριση των αποσκευών σας.

Πάμε τώρα στην «καρδιά» του υβριδικού συστήματος PHEV το οποίο βασίζεται σε έναν συνδυασμό προηγμένων εξαρτημάτων. Διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.5 λίτρων βελτιστοποιημένο για υβριδική απόδοση, με αξιοσημείωτη θερμική απόδοση 43% και ισχύ 143 ίππων με ροπή στρέψης 230 Nm.

Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 135 kW ή 183 ίππους και εξασφαλίζει επιτάχυνση τόσο στην ηλεκτρική όσο και στην υβριδική λειτουργία Μία γεννήτρια που παρέχει 110 kW (150 ίππους)αναλαμβάνει το έργο της αποδοτικής τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 21.4 kWh, είναι μια από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία και δίνει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για 100 χιλιόμετρα ή και περισσότερα κάτω από ειδικές συνθήκες.

Η συνδυαστική αυτονομία ξεπαρνά τα 1000 χιλιόμετρα! Τα προγράμματα λειτουργίας του plug-in υβριδικού συστήματος περιλαμβάνουν: Πλήρης EV λειτουργία με την ηλεκτρική αυτονομία να ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα. Υβριδική λειτουργία στην οποία βενζινοκινητήρας και ηλεκτροκινητήρας λειτουργούν παράλληλα αποδίδοντας την πλήρη απόδοση των 272 ίππων και 350 Nm ροπής .

Σε αυτή την λειτουργία ο ηλεκτροκινητήρας ξεκινά το αυτοκίνητο με το αυτόματο κιβώτιο δύο σχέσεων και όταν χρειαστεί δύναμη για γρήγορη επιτάχυνση ή μια προσπέραση παίρνει την σκυτάλη ο βενζινοκινητήρας και μαζί οι δύο τους κάνουν θαύματα.

Στην πράξη στο πάτημα του δεξιού πεντάλ έχεις δύναμη από το ...μηδέν . Στην συνέχεια το MG HS Plug-in Hybrid απογειώνεται με τα 0-100 χλμ. να καλύπτονται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 190 χλμ./ώρα. Το πιο σημαντικό είναι τα σενάρια οδήγησης επιλέγονται αυτόματα όσον αφορά την ταχύτητα, τις απαιτήσεις επιτάχυνσης και τη φόρτιση της μπαταρίας, Και όταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, με 7kW AC, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σε μόλις 3 ώρες .

Και τα πολύ καλά νέα συνεχίζονται στον τομέα της κατανάλωσης καθώς με την μπαταρία φορτισμένη η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα 0,5 λίτρα. Ναι δεν είναι... τυπογραφικό λάθος ενώ όταν αποφορτιστεί και στην υβριδική λειτoυργία δεν ξεπερνά τα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι στα 14 γρμ./χλμ.



Στον δρόμο το νέο μοντέλο χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα κύλισης και την σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Πέρα από την ησυχία που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας, χάρη στα 42 ηχομονωτικά υλικά που απλώνονται σε όλο το όχημα, οδηγός επιβάτες απομονώνονται από τον εξωτερικό θόρυβο.

Η ρύθμιση των αναρτήσεων με τους πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, προσφέρει μειωμένες κλίσεις στις στροφές παρά το αυξημένο ύψος των 147 mm. Το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει εξαιρετική πληροφόρηση έχει το σωστο βάρος ενώ στο πρόγραμμα Sport γίνεται πιο άμεσο. Τα συστήματα αυποβοήθησης οδηγού είναι παρόντα όταν τα «καλέσει» η ολισθηρότητα του οδοστρώματος ή όταν υπερβείς τα όρια.

Το νέο MG HS Plug-in Hybrid «καταπίνει» τις μεγάλες αποστάσεις προσφέροντας ποιοτική κύληση και εξαορετική ευστάθεια, αφήνοντας ξεκούραστους τους επιβάτες ακόμη και μετά από πολύωρα ταξίδια.Να τομίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η ησυχία που προσφέρειι στο εωστρικό και η έλλειψη αεροδυναμικών θορύβων κάνει ακόμη πιο ευχάαριστη την ζωή των επιβατών στο εσωτερικό,

Τα φρένα έχουν την γνωστή αίσθηση ανάκτησης ενέργειοας και σε όλες τις συνθήκες ακολούθησαν τις επιδόσεις του plug-in υβριδικού συστήματος.

Κινηθήκαμε και σε εκτός δρόμου διαδρομές εκεί όπου εκτιμήσαμε και την εξαιρετική συναρμολόγηση καθώς απουσιάζαν οι όποιοι ενοχλητικοί τριγμοί ενώτο π΄συστημα υποβοήθησης κατάβσης στάθηκε πολύτιμο στις μεγάλες κατηφορικές διαδρομές.Όμως η μειωμένη απόσταση από το έδαφος που είναι στα 14,7 εκατοστά δεν σε π[ροτρέπι να κινηθιείς σε πιο απότομες3 διαδρομές.

Η φόρτιση της μπαταρίας από 0% στο 100% διαρκεί 3-4 ώρες σε wallbox 7kW, που είναι και το αν΄'ωτατο όριο των kW που δέχεεται το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε ταχυφορτιστή (DC),ενώ η φόρτιση με οικιακό ρεύμα τη νύχτα κάνει ακόμη πιο συμφέρουσα την μετακίνηση.

Τα ευχάριστα συνεχίζονται στην τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου Συγγελίδη ο οποίος προσφέρει το νέο MG HS Plug-in Hybrid με μόλις 35400 ευρώ με τη προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας προκαλώντας μεγάλο πονοκέφαλο στον ;ανταγωνισμό τςη συγκεκριμένης κατηγορίας.

Με 37400 ευρώ πάίρνεις την luxury με επιπλέον SMART Full,ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία Hands Free, δερμάτινα καθίσματα και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματαμ αυτόματος διζωνικός έλεγχος κλιματισμού και ασύρμναο φορτιστή κινητού. Σε αυτά τα χρήματα αγοράζεις μια SUV-άρα με υψηλή plug-in τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό, χώρους ποιότητα κατασκευής και 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης ή 150.000 χψιλιόμετρα, με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ