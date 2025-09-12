Ford SuperVan 4.2: «Πύραυλος» με 2000 ηλεκτρικούς ίππους

Γράφει (ξανά) ιστορία στο Nürburgring

Πρώτη Δημοσίευση: 02.09.25, 19:47
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ford Transit έχει γράψει ήδη την δική του ιστορία στο θρυλικό Nürburgring. Η φήμη του στην εμβληματική γερμανική πίστα ξεκίνησε να «χτίζεται» στα πλαίσια ενός επεισοδίου της γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής Top Gear με τον τότε παρουσιαστή της Jeremy Clarkson να υποδέχεται την αείμνηστη Sabine Schmitz. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκπομπή, η πρόκληση ήταν να καταφέρουν να πείσουν τον Jeremy Clarkson να οδηγήσει μια Jaguar S-Type με στόχο να ολοκληρώσει έναν πλήρη γύρο στο διάσημο και απαιτητικό «'Ring» σε χρόνο μικρότερο των 10 λεπτών. Μόλις ο Βρετανός παρουσιαστής τα κατάφερε, η Sabine Schmitz είπε: «Μπορώ να πάω πιο γρήγορα με ένα Ford Transit!».

Ford SuperVan 4.2: «Πύραυλος» με 2000 ηλεκτρικούς ίππους
Δεν θα σας αποκαλύψουμε τι συνέβη στο τέλος του επεισοδίου, ωστόσο από την ημέρα αυτή και μετά, το όνειρο για πολλούς από τους ανθρώπους της Ford Performance ήταν να φέρουν ένα Ford Transit στα όριά του στο «'Ring». Και τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Το Transit που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη δοκιμασία δεν ήταν άλλο από το SuperVan 4.2 – ένα ασυμβίβαστο, ειδικά κατασκευασμένο ηλεκτρικό βαν με απόδοση 2.000 ίππων, το οποίο εξαρχής σχεδιάστηκε προκειμένου να κατακτήσει μερικές από τις σημαντικότερες πίστες και διοργανώσεις στον κόσμο. Ήδη, το SuperVan 4.2 κατέχει το ρεκόρ γύρου στο Bathurst, ενώ ήταν ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος στο φετινό Pikes Peak. Ωστόσο, εκεί που δεν είχε ακόμα επιδείξει τις δυνατότητές του ήταν στην περίφημη «Πράσινη Κόλαση».

Ford SuperVan 4.2: «Πύραυλος» με 2000 ηλεκτρικούς ίππους
Σε αυτή, στα χέρια του γνωστού οδηγού Romain Dumas, το SuperVan 4.2 της Ford κατάφερε να σταματήσει το χρονόμετρο στο καθ’ όλα εντυπωσιακό 6:48.393 – επίδοση που καθιστά το μοναδικό αυτό EV το 9ο ταχύτερο όχημα που ολοκλήρωσε ποτέ έναν χρονομετρημένο γύρο στη εν λόγω πίστα. Και για να έχει κανείς ένα ακόμα πιο απτό μέτρο σύγκρισης, η επίδοση αυτή σημαίνει ότι το ηλεκτρικό Transit SuperVan 4.2 είναι ταχύτερο στο «’Ring» τόσο από μια Porsche 911 GT3 RS όσο και από την Chevrolet ZR1X.

FORD
 |
FORD SUPERVAN 4.2
 |
NÜRBURGRING
