Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix

Το Grand Prix Ολλανδίας αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την Pirelli στη Formula 1, καθώς αυτός ο αγώνας θα είναι ο πεντακοσιοστός γύρος παγκοσμίου πρωταθλήματος στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον οποίο η Ιταλική εταιρεία έχει επίσημη παρουσία.

Η ιστορία ξεκινά στις 13 Μαΐου 1950 στο Βρετανικό Grand Prix, που ήταν επίσης ο πρώτος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Εκείνη την ημέρα στο Σίλβερστον, τέσσερις Alfa Romeo και τέσσερις Maserati χρησιμοποιούσαν ελαστικά της Pirelli. Ο νικητής του αγώνα, Giuseppe Farina, ακολουθούμενος από τους Luigi Fagioli και Red Parnell, οι οποίοι οδηγούσαν επίσης Alfa, έδωσαν στα Ιταλικά ελαστικά πλήρη παρουσία στο βάθρο.

Από τότε, η Pirelli έχει δώσει το παρών σε 499 διοργανώσεις, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις περιόδους: από το 1950 έως το 1958, από το 1981 έως το 1991 (όχι όμως το 1987 και το 1988) και, από το 2011 και μετά, ως παγκόσμιος συνεργάτης ελαστικών του FIA Formula 1 World Championship. Θα υπάρξουν εορτασμοί στην πίστα του Ζάντφορτ, οι οποίοι θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο Ιταλικό Grand Prix, στη Μόντσα όπου η Pirelli είναι χορηγός ονόματος.

Στην Ολλανδία, όλα τα μονοθέσια και όλα τα σλικ ελαστικά θα φέρουν ένα ειδικό λογότυπο "500 GP", το οποίο αποκαλύφθηκε στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, κατά τους εορτασμούς για τα 75 χρόνια της Formula 1. Στη Mόντσα, το προσωπικό των ομάδων και οι οδηγοί θα συμμετάσχουν μαζί με ανώτερα στελέχη της F1, της FIA και της Pirelli σε μια αναμνηστική φωτογραφία λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.



Οι γόμες των ελαστικών Pirelli

Για τον αγώνα στην Ολλανδία, η Pirelli επέλεξε μια πιο μαλακή γκάμα γομών σε σχέση με πέρυσι. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους την C2 ως σκληρή γόμα, την C3 ως μέση γόμα και την C4 ως μαλακή γόμα, ενώ το 2024 οι διαθέσιμες γόμες ήταν η C1, η C2 και η C3.Η απόφαση, που λήφθηκε σε συνεννόηση με τη FIA και τον promoter του πρωταθλήματος, στοχεύει στο να αυξήσει την πιθανότητα υιοθέτησης στρατηγικής δύο αλλαγών, αντί για μία, η οποία ήταν η κυρίαρχη επιλογή από τότε που ο αγώνας επέστρεψε στο καλεντάρι το 2022.

Ένα επιπλέον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η απόφαση της FIA να αυξήσει το όριο ταχύτητας στο pit lane από τα 60 στα 80 χλμ./ώρα, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για ένα πιτ στοπ. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις που παρέχουν οι ομάδες, η στρατηγική του ενός pit stop παραμένει η ταχύτερη, εν μέρει επειδή οι προσπεράσεις είναι πολύ δύσκολες στο Ζάντφορτ, καθώς υπάρχουν πολύ λίγες ευθείες εκτός από την μεγάλη εκκίνησης τερματισμού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ολόκληρη η πίστα είναι αρκετά στενή.

