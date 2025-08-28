Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix

Ο αγώνας που αποτελεί ορόσημο για την Pirelli

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 14:29 Φωτιά τώρα στη Λάιστα Ζαγορίου
28.08.25 , 14:16 Κουτσελίνη: Το άλμπουμ των οικογενειακών διακοπών σε Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας
28.08.25 , 14:15 «Όταν Φοράω Στολή Είμαι σε Αποστολή»: Νέα καμπάνια για τους σκύλους οδηγούς
28.08.25 , 13:28 Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
28.08.25 , 13:25 Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ
28.08.25 , 13:17 Η Λατινοπούλου μιλά για το τροχαίο: «Η ζώνη μας έσωσε»
28.08.25 , 12:45 Απινιδωτές σε Μετρό και ταξί
28.08.25 , 12:25 «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη
28.08.25 , 12:24 Καμίνια: Συνελήφθη η αδερφή του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι
28.08.25 , 12:03 Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix
28.08.25 , 11:41 Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
28.08.25 , 11:39 Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
28.08.25 , 11:35 Χαλάει ο καιρός: Ψυχρή λίμνη φέρνει βροχές το Σαββατοκύριακο
28.08.25 , 11:20 Αγρίνιο: «Έσκασε» γκαζάκι σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο κοριτσάκια
28.08.25 , 11:05 Ολυμπιακός: Διπλή μεταγραφή από NBA!
Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 - Που κατασκευάζεται
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαντόνα: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Grand Prix Ολλανδίας αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την Pirelli στη Formula 1, καθώς αυτός ο αγώνας θα είναι ο πεντακοσιοστός γύρος παγκοσμίου πρωταθλήματος στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον οποίο η Ιταλική εταιρεία έχει επίσημη παρουσία.

Η ιστορία ξεκινά στις 13 Μαΐου 1950 στο Βρετανικό Grand Prix, που ήταν επίσης ο πρώτος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Εκείνη την ημέρα στο Σίλβερστον, τέσσερις Alfa Romeo και τέσσερις Maserati χρησιμοποιούσαν ελαστικά της Pirelli. Ο νικητής του αγώνα, Giuseppe Farina, ακολουθούμενος από τους Luigi Fagioli και Red Parnell, οι οποίοι οδηγούσαν επίσης Alfa, έδωσαν στα Ιταλικά ελαστικά πλήρη παρουσία στο βάθρο.

Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix

Από τότε, η Pirelli έχει δώσει το παρών σε 499 διοργανώσεις, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις περιόδους: από το 1950 έως το 1958, από το 1981 έως το 1991 (όχι όμως το 1987 και το 1988) και, από το 2011 και μετά, ως παγκόσμιος συνεργάτης ελαστικών του FIA Formula 1 World Championship. Θα υπάρξουν εορτασμοί στην πίστα του Ζάντφορτ, οι οποίοι θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο Ιταλικό Grand Prix, στη Μόντσα όπου η Pirelli είναι χορηγός ονόματος.

Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix

Στην Ολλανδία, όλα τα μονοθέσια και όλα τα σλικ ελαστικά θα φέρουν ένα ειδικό λογότυπο "500 GP", το οποίο αποκαλύφθηκε στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, κατά τους εορτασμούς για τα 75 χρόνια της Formula 1. Στη Mόντσα, το προσωπικό των ομάδων και οι οδηγοί θα συμμετάσχουν μαζί με ανώτερα στελέχη της F1, της FIA και της Pirelli σε μια αναμνηστική φωτογραφία λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix
Οι γόμες των ελαστικών Pirelli 

Για τον αγώνα στην Ολλανδία, η Pirelli επέλεξε μια πιο μαλακή γκάμα γομών σε σχέση με πέρυσι. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους την C2 ως σκληρή γόμα, την C3 ως μέση γόμα και την C4 ως μαλακή γόμα, ενώ το 2024 οι διαθέσιμες γόμες ήταν η C1, η C2 και η C3.Η απόφαση, που λήφθηκε σε συνεννόηση με τη FIA και τον promoter του πρωταθλήματος, στοχεύει στο να αυξήσει την πιθανότητα υιοθέτησης στρατηγικής δύο αλλαγών, αντί για μία, η οποία ήταν η κυρίαρχη επιλογή από τότε που ο αγώνας επέστρεψε στο καλεντάρι το 2022.

Ένα επιπλέον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η απόφαση της FIA να αυξήσει το όριο ταχύτητας στο pit lane από τα 60 στα 80 χλμ./ώρα, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για ένα πιτ στοπ. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις που παρέχουν οι ομάδες, η στρατηγική του ενός pit stop παραμένει η ταχύτερη, εν μέρει επειδή οι προσπεράσεις είναι πολύ δύσκολες στο Ζάντφορτ, καθώς υπάρχουν πολύ λίγες ευθείες εκτός από την μεγάλη εκκίνησης τερματισμού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ολόκληρη η πίστα είναι αρκετά στενή.

c

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
500 GRAND PRIX
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top