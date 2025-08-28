Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης χωρίς επιτόκιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 20:09 Τροχαίο στην Πιερία: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 11χρονης
28.08.25 , 19:49 Μινεσότα: Έγκλημα μίσους κατά Καθολικών λέει το FBI για την επίθεση
28.08.25 , 19:38 Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
28.08.25 , 19:31 Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Εστάλη μήνυμα του 112
28.08.25 , 19:18 Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του
28.08.25 , 19:11 Τέμπη: Δεν υπήρξε φωτιά στην καμπίνα μηχανοδηγού του εμπορικού τρένου
28.08.25 , 18:43 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
28.08.25 , 18:43 Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
28.08.25 , 18:38 Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία»
28.08.25 , 18:33 Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Φώτης Μπενάρντο: Διακοπές στην Κρήτη
28.08.25 , 18:07 Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
28.08.25 , 18:01 Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
28.08.25 , 17:59 Κηδεία Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή
28.08.25 , 17:39 Nissan: Το μυστικό που κρύβεται στον κινητήρα e-Power
28.08.25 , 17:33 ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8/2025 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 28.08.25, 09:43
Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Omoda & Jaecoo κάνει την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ, προσφέροντας ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο. Το πρόγραμμα προσφέρει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και σιγουριά σε κάθε οδηγό και συνδυάζει ευελιξία, διαφάνεια και πραγματική οικονομία.

Omoda & Jaecoo: Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης χωρίς επιτόκιο

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: · Προκαταβολή από 35%, διάρκεια δανείου από 12 έως και 60 μήνες,σταθερό επιτόκιο πελάτη 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75),σΣταθερές μηνιαίες δόσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη χωρίς επιβάρυνση από τόκους και διαχειριστικά έξοδα: €280.

Omoda & Jaecoo: Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης χωρίς επιτόκιο

Με χαμηλή προκαταβολή, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και γρήγορη και απλή διαδικασία έγκρισης, το πρόγραμμα δείχνει ιδιαίτερα ελκυστικό και παρέχεται για όλα τα μοντέλα OMODA και JAECOO. Συνδυάζεται με προϊόν ασφάλισης αυτοκινήτου Star Insurance, καθώς και με την ασφάλιση προστασίας δανείου, η οποία προστατεύει τους οικείους σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Omoda & Jaecoo: Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης χωρίς επιτόκιο

Η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander Consumer Finance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OMODA
 |
JAECOO
 |
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top