Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε

Η Omoda & Jaecoo κάνει την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ, προσφέροντας ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο. Το πρόγραμμα προσφέρει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και σιγουριά σε κάθε οδηγό και συνδυάζει ευελιξία, διαφάνεια και πραγματική οικονομία.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: · Προκαταβολή από 35%, διάρκεια δανείου από 12 έως και 60 μήνες,σταθερό επιτόκιο πελάτη 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75),σΣταθερές μηνιαίες δόσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη χωρίς επιβάρυνση από τόκους και διαχειριστικά έξοδα: €280.

Με χαμηλή προκαταβολή, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και γρήγορη και απλή διαδικασία έγκρισης, το πρόγραμμα δείχνει ιδιαίτερα ελκυστικό και παρέχεται για όλα τα μοντέλα OMODA και JAECOO. Συνδυάζεται με προϊόν ασφάλισης αυτοκινήτου Star Insurance, καθώς και με την ασφάλιση προστασίας δανείου, η οποία προστατεύει τους οικείους σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander Consumer Finance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.