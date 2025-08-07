Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ

Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές

07.08.25 , 18:38 Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνοδευόμενο από αναβαθμισμένες προωθητικές ενέργειες, το Jeep Avenger έχει νέα εισαγωγική τιμή €22.990 για την έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης των 100 HP και €25.990 για την υβριδική e-Hybrid με τους 110 HP και το αυτόματο κιβώτιο των 6 σχέσεων. Αμφότερες οι τιμές αφορούν στο επίπεδο εξοπλισμού Longitude που ενδεικτικά περιλαμβάνει κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ψηφιακό πίνακα οργάνων, ζάντες αλουμινίου, προβολείς LED, καθώς και καθρέφτες με ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση.

Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
Επιπλέον, το «παρών» δίνουν όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης (αυτόνομο φρενάρισμα, διατήρηση στην λωρίδα κίνησης, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ) καθώς και το Selec-Terrain για την προσαρμογή του αυτοκινήτου σε όλες τις συνθήκες.

Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
Στο ακόμα υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού Altitude, η νέα τιμή διαμορφώνεται στις €26.190 και 28.690 για τον κινητήρα βενζίνης και το e-Hybrid αντίστοιχα. Σε σχέση με το Longitude, υπάρχουν επιπλέον ενεργό cruise control, κάμερα οπισθοπορείας με drone view, ενεργοποίηση κινητήρα χωρίς κλειδί, προβολείς ομίχλης, αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και αυτόματος κλιματισμός.

Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
Έχοντας την πιο πλήρη γκάμα στην κατηγορία, το Jeep Avenger είναι επιπλέον διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή που ξεκινάει από τις €28.400 με την κρατική επιδότηση, δίνοντας σε κάθε υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να βρει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες του.

Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ

Πρόσφατα δε, η γκάμα ολοκληρώθηκε με την έκδοση 4xe που χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει κορυφαίες για την κατηγορία εκτός δρόμου δυνατότητες και τιμά την παράδοση της θρυλικής μάρκας.Να σημειωθεί ότι όλα τα Jeep Avenger συνοδεύονται από 4 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και από επίσης 4ετή οδική βοήθεια, ενώ στην ηλεκτρική έκδοση η μπαταρία καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 km.

