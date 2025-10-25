Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της ανήλικης

Πηγή: Φωτογραφίες Intime
Πρώτη Δημοσίευση: 25.10.25, 18:57
Ο Δήμος Αθηναίων σφραγίζει το νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη στο Γκάζι
Σφραγίστηκε το βράδυ του Σαββάτου το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Νωριτερα εντολή για την άμεση εφαρμογή των νομικών διαδικασιών προκειμένου να σφραγιστεί το νυχτερινό κέντρο, έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»

H 16χρονη που κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

H 16χρονη που κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Όπως τόνισε ο Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των πολιτών και των νέων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη

Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη

Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;

Λίγο νωρίτερα είχε κοινοποιηθεί η απόφαση σφράγισης. Μάλιστα, όπως υπενθύμισε στο ρεπορτάζ του ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με βάση τον νέο νόμο, όχι μόνο απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά ακόμη και η είσοδος σε αυτά με ευθύνη του καταστήματος. Κάτι που φαίνεται πως δεν τηρήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης. Η άτυχη κοπέλα φέρεται να ήπιε ένα ποτό στο συγκεκριμένο κλαμπ, ενώ πριν πάει εκεί με την παρέα της είχαν καταναλώσει αλκοόλ που είχαν προμηθευθεί από κάβα. 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 16χρονης που παρελήφθη από ασθενοφόρο έξω από το κλαμπ της οδού Δεκελέων στο Γκάζι, επήλθε από πνευμονικό οίδημα.

Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση και οι αρμόδιοι να έχουν πλήρη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης.

 

