Ιρλανδία: Nίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές

Η αντίπαλός της, Χέδερ Χάμφρεϊς, αναγνώρισε την ήττα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 21:00 Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
25.10.25 , 20:30 Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη
25.10.25 , 20:10 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για εγκληματική οργάνωση
25.10.25 , 19:09 ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα
25.10.25 , 19:08 Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
25.10.25 , 18:11 Ιρλανδία: Nίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές
25.10.25 , 17:48 Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
25.10.25 , 17:26 Ο νέος στόχος του Ολυμπιακού από το NBA κι η... προφητεία Γιαννακόπουλου!
25.10.25 , 17:09 Γαλάνη για Σαββόπουλο: «Ξεκουράσου, ήξερες τι θα παίξεις για τα παιδιά»
25.10.25 , 17:08 Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι
25.10.25 , 16:42 Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη
25.10.25 , 16:27 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
25.10.25 , 16:09 Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο
25.10.25 , 15:40 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι 6 κατηγορούμενοι
25.10.25 , 15:34 Βότκα Μολότοφ: Έρχεται για 3η χρονιά στο νέο Θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Καλλιθέα: Τον είχαν πυροβολήσει στο πόδι και περπατούσε ατάραχος - Βίντεο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία Instagram (catherine.connollytd)
Ιρλανδία - Κάθριν Κόνολι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή 24/10, στην Ιρλανδία.

Νορβηγία, Ιρλανδία και Ισπανία αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

Η αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ, Χέδερ Χάμφρεϊς, αναγνώρισε την ήττα της, αφού οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν μεγάλη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων.

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρεϊς.

Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 |
ΕΚΛΟΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top