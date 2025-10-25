Ιρλανδία: Nίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές

Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή 24/10, στην Ιρλανδία.

Η αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ, Χέδερ Χάμφρεϊς, αναγνώρισε την ήττα της, αφού οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν μεγάλη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων.

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρεϊς.

Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

