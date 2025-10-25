ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα

Για ποια χώρα προορίζεται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 21:00 Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
25.10.25 , 20:30 Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη
25.10.25 , 20:10 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για εγκληματική οργάνωση
25.10.25 , 19:09 ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα
25.10.25 , 19:08 Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
25.10.25 , 18:11 Ιρλανδία: Nίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές
25.10.25 , 17:48 Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
25.10.25 , 17:26 Ο νέος στόχος του Ολυμπιακού από το NBA κι η... προφητεία Γιαννακόπουλου!
25.10.25 , 17:09 Γαλάνη για Σαββόπουλο: «Ξεκουράσου, ήξερες τι θα παίξεις για τα παιδιά»
25.10.25 , 17:08 Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι
25.10.25 , 16:42 Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη
25.10.25 , 16:27 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
25.10.25 , 16:09 Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο
25.10.25 , 15:40 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι 6 κατηγορούμενοι
25.10.25 , 15:34 Βότκα Μολότοφ: Έρχεται για 3η χρονιά στο νέο Θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη
First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει μια ακόμη παγκόσμια καινοτομία στην τεχνολογία συστημάτων κίνησης: το πρώτο Super Hybrid όχημα συμβατό με βιοκαύσιμα. Σχεδιασμένη για την αγορά της Βραζιλίας, η νέα καινοτομία κάνει τώρα το ντεμπούτο της στο SONG PRO COP30, την ειδική έκδοση που θα παραχωρηθεί για τις ανάγκες της επόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. 

ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα

Η νέα έκδοση του Super Hybrid έκανε το ντεμπούτο της στα εγκαίνια της γραμμής τελικής συναρμολόγησης της BYD στο εργοστάσιο του Camaçari, όπου κατασκευάζεται το SONG PRO. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει τεχνολογία DM-i (Dual Mode Intelligent), παρόμοια με τα συστήματα που φέρουν δημοφιλή μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το SEAL U DM-i και το SEAL 6 DM-i. Προσφέρει κυρίως την οδηγική εμπειρία ενός EV, με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης να λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως γεννήτρια για τη μπαταρία, ακόμη και σε hybrid mode. 

ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα

Στην περίπτωση του SONG PRO, μηχανικοί από την Κίνα και τη Βραζιλία συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας έκδοσης του συστήματος Super Hybrid με κινητήρα 1,5 λίτρου, ικανό να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης – το πιο δημοφιλές οικολογικό καύσιμο στη Βραζιλία – προσφέροντας παράλληλα ισχυρές επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
SUPER HYBRID ΜΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
 |
SONG PRO COP30
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top