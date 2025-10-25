Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»

Όσα εξομολογήθηκε στη φίλη της Νάνσυ Παραδεισανού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 21:00 Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
25.10.25 , 20:45 Επεισόδια Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ
25.10.25 , 20:30 Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη
25.10.25 , 20:10 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για εγκληματική οργάνωση
25.10.25 , 19:09 ΒYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα
25.10.25 , 19:08 Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
25.10.25 , 18:11 Ιρλανδία: Nίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές
25.10.25 , 17:48 Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
25.10.25 , 17:26 Ο νέος στόχος του Ολυμπιακού από το NBA κι η... προφητεία Γιαννακόπουλου!
25.10.25 , 17:09 Γαλάνη για Σαββόπουλο: «Ξεκουράσου, ήξερες τι θα παίξεις για τα παιδιά»
25.10.25 , 17:08 Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι
25.10.25 , 16:42 Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη
25.10.25 , 16:27 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
25.10.25 , 16:09 Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο
25.10.25 , 15:40 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι 6 κατηγορούμενοι
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Καλλιθέα: Τον είχαν πυροβολήσει στο πόδι και περπατούσε ατάραχος - Βίντεο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε παλιότερα ο Χρήστος Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Λάουρα Νάργες εξομολογήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού ότι φοβάται να μείνει για δεύτερη φορά έγκυος, καθώς είχε δύσκολη κύηση στον γιο της.

Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω μεγάλη οικογένεια κι εύχομαι να προλάβω χρονικά να το κάνω. Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, αλλιώς θα είχαμε το δεύτερο παιδί γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη. Μου έχουν βγει στη φόρα -λόγω της εγκυμοσύνης- επειδή ήταν ψυχολογικά ένα τραυματικό γεγονός, κάποια πράγματα που θέλουν διαχείριση. Όταν θα είμαι έτοιμη, που σιγά σιγά αρχίζω να νιώθω, θα πάμε και για δεύτερο. Θα πάμε και για τρίτο και μακάρι να φτάσουμε τα πέντε παιδάκια. Θέλω να γίνεται τις Κυριακές χαμός».

Η Λάουρα Νάργες έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τον Χρήστο Σαντικάι

Η Λάουρα Νάργες έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τον Χρήστο Σαντικάι

Στη συνέχεια η Λάουρα Νάργες συμπλήρωσε: «Στερήθηκα την οικογένεια, γιατί έφυγα. Ήταν επιλογή μου βέβαια. Δεν είχα τη φωλιά μου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να γυρίσω για παράδειγμα από μία δύσκολη μέρα, ή να περάσω πιο εύκολα τις γιορτές… Έρχεται η μαμά μου επίσκεψη που ο κύριος λόγος είναι να δει τον εγγονό της και στη συνέχεια τον γαμπρό της στα μαγαζιά…». 

Λάουρα Νάργες σε Χρήστο Σαντικάι: «Σε αγαπώ, και πάντα θα σε αγαπώ»

Η σχέση της Λάουρας Νάργες με τον μουσικό Χρήστο Σαντικάι έγινε γνωστή το 2021. Ο γιος τους, Αλέξανδρος ήρθε στον κόσμο έναν χρόνο αργότερα. 

Δείτε όσα είπε η Λάουρα Νάργες στη Νάνσυ Παραδεισανού
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΟΥΡΑ ΝΑΡΓΕΣ
 |
NΑΝΣΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤΙΚΑΪ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top