Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»

Η Λάουρα Νάργες εξομολογήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού ότι φοβάται να μείνει για δεύτερη φορά έγκυος, καθώς είχε δύσκολη κύηση στον γιο της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω μεγάλη οικογένεια κι εύχομαι να προλάβω χρονικά να το κάνω. Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, αλλιώς θα είχαμε το δεύτερο παιδί γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη. Μου έχουν βγει στη φόρα -λόγω της εγκυμοσύνης- επειδή ήταν ψυχολογικά ένα τραυματικό γεγονός, κάποια πράγματα που θέλουν διαχείριση. Όταν θα είμαι έτοιμη, που σιγά σιγά αρχίζω να νιώθω, θα πάμε και για δεύτερο. Θα πάμε και για τρίτο και μακάρι να φτάσουμε τα πέντε παιδάκια. Θέλω να γίνεται τις Κυριακές χαμός».

Η Λάουρα Νάργες έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τον Χρήστο Σαντικάι

Στη συνέχεια η Λάουρα Νάργες συμπλήρωσε: «Στερήθηκα την οικογένεια, γιατί έφυγα. Ήταν επιλογή μου βέβαια. Δεν είχα τη φωλιά μου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να γυρίσω για παράδειγμα από μία δύσκολη μέρα, ή να περάσω πιο εύκολα τις γιορτές… Έρχεται η μαμά μου επίσκεψη που ο κύριος λόγος είναι να δει τον εγγονό της και στη συνέχεια τον γαμπρό της στα μαγαζιά…».

Η σχέση της Λάουρας Νάργες με τον μουσικό Χρήστο Σαντικάι έγινε γνωστή το 2021. Ο γιος τους, Αλέξανδρος ήρθε στον κόσμο έναν χρόνο αργότερα.

Δείτε όσα είπε η Λάουρα Νάργες στη Νάνσυ Παραδεισανού