Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους

Στιγμές ευτυχίας με τον μικρό Αλέξανδρο

24.09.25 , 20:11 Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους
Δείτε όσα είπε ο Χρήστος Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες στο Στούντιο 4
Τα τρίτα του γενέθλια έκλεισε ο μικρός Αλέξανδρος, ο γιος της Λάουρας Νάργες και του Χρήστου Σαντικάι, με τους γονείς του να του οργανώνουν μια ξεχωριστή γιορτή την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Η Λάουρα και ο Χρήστος, που έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από τρία χρόνια, απολαμβάνουν κάθε στιγμή της οικογενειακής τους ζωής, ενώ η Λάουρα Νάργες έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή του μικρού τους, κάτι που όπως φαίνεται της χαρίζει απίστευτη χαρά.

Το πάρτι γενεθλίων πραγματοποιήθηκε παρουσία φίλων και συγγενών, με εντυπωσιακή διακόσμηση και μια ξεχωριστή τούρτα που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Λάουρα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη γιορτή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας με συγκίνηση: «Ο χρόνος περνάει… Το μωρό μας έγινε 3. Σε αγαπάμε, σε θαυμάζουμε και σε καμαρώνουμε για πάντα».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΟΥΡΑ ΝΑΡΓΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤΙΚΑΪ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
