Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους

Τα τρίτα του γενέθλια έκλεισε ο μικρός Αλέξανδρος, ο γιος της Λάουρας Νάργες και του Χρήστου Σαντικάι, με τους γονείς του να του οργανώνουν μια ξεχωριστή γιορτή την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.
Λάουρα Νάργες: Το πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
Η Λάουρα και ο Χρήστος, που έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από τρία χρόνια, απολαμβάνουν κάθε στιγμή της οικογενειακής τους ζωής, ενώ η Λάουρα Νάργες έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή του μικρού τους, κάτι που όπως φαίνεται της χαρίζει απίστευτη χαρά.
Λάουρα Νάργες σε Χρήστο Σαντικάι: «Σε αγαπώ, και πάντα θα σε αγαπώ»
Το πάρτι γενεθλίων πραγματοποιήθηκε παρουσία φίλων και συγγενών, με εντυπωσιακή διακόσμηση και μια ξεχωριστή τούρτα που έκλεψε τις εντυπώσεις.
Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Λάουρα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη γιορτή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας με συγκίνηση: «Ο χρόνος περνάει… Το μωρό μας έγινε 3. Σε αγαπάμε, σε θαυμάζουμε και σε καμαρώνουμε για πάντα».
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.