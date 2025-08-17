Λάουρα Νάργες: Το πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

Η Λάουρα Νάργες είχε τα γενέθλιά της στις 8 Αυγούστου και -λίγες ημέρες μετά- επέλεξε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να τα γιορτάσει. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,διοργάνωσε ένα χαρούμενο και ξέγνοιαστο πάρτι-καραόκε, έχοντας στο πλευρό της όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Στη γιορτή της ραδιοφωνικής παραγωγού και παρουσιάστριας έδωσαν το «παρών» φίλοι, συγγενείς, αλλά και η οικογένειά της. Φυσικά, από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Σαντικάι, ο οποίος ήταν εκεί για να της ευχηθεί. Επίσης, ξεχωριστή ήταν η παρουσία του τριών ετών γιου τους, που έδωσε τη δική του χαριτωμένη νότα στη γιορτή.
Το κλίμα του πάρτι ήταν χαλαρό και εορταστικό, με τη Λάουρα να απολαμβάνει κάθε στιγμή, τραγουδώντας και χορεύοντας με τους καλεσμένους της. Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή αυτή βραδιά.
Λάουρα Νάργες: Το μήνυμά της στο Instagram
Μετά το τέλος της γιορτής, η Λάουρα Νάργες θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν κοντά της. Δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και τις συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα, γράφοντας: «Sweetest birthday/karaoke party ever. Specials thanks to my family and friends for those precious moments. #0808 Welcome 35».
Με αυτό τον τρόπο, καλωσόρισε τα 35 της χρόνια με χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που την περιβάλλουν.