Λάουρα Νάργες: Το πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία που πόσταρε

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Χρήστος Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Λάουρα Νάργες είχε τα γενέθλιά της στις 8 Αυγούστου και -λίγες ημέρες μετά- επέλεξε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να τα γιορτάσει. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,διοργάνωσε ένα χαρούμενο και ξέγνοιαστο πάρτι-καραόκε, έχοντας στο πλευρό της όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Λάουρα Νάργες: Το πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

Στη γιορτή της ραδιοφωνικής παραγωγού και παρουσιάστριας έδωσαν το «παρών» φίλοι, συγγενείς, αλλά και η οικογένειά της. Φυσικά, από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Σαντικάι, ο οποίος ήταν εκεί για να της ευχηθεί. Επίσης, ξεχωριστή ήταν η παρουσία του τριών ετών γιου τους, που έδωσε τη δική του χαριτωμένη νότα στη γιορτή. 

Λάουρα Νάργες σε Χρήστο Σαντικάι: «Σε αγαπώ, και πάντα θα σε αγαπώ»

Λάουρα Νάργες: Το πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

Το κλίμα του πάρτι ήταν χαλαρό και εορταστικό, με τη Λάουρα να απολαμβάνει κάθε στιγμή, τραγουδώντας και χορεύοντας με τους καλεσμένους της. Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή αυτή βραδιά. 

Λάουρα Νάργες: Πήγε με τον γιο της στο πατρικό της στη Γερμανία

Λάουρα Νάργες: Το μήνυμά της στο Instagram

Μετά το τέλος της γιορτής, η Λάουρα Νάργες θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν κοντά της. Δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και τις συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα, γράφοντας: «Sweetest birthday/karaoke party ever. Specials thanks to my family and friends for those precious moments. #0808 Welcome 35».

Η ανάρτηση της Λάουρα Νάργες

Με αυτό τον τρόπο, καλωσόρισε τα 35 της χρόνια με χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που την περιβάλλουν.

