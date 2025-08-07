OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών

OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας, απονέμοντας στο OMODA 9 SHS κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων. Συγκεκριμένα, το μοντέλο πέτυχε 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί και δικυκλιστές) και 80% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας. Πλέον όλα τα μοντέλα OMODA φέρουν την πιστοποίηση ασφαλείας 5 αστέρων.

Τα ανανεωμένα πρότυπα του Euro NCAP αύξησαν επίσης τις απαιτήσεις αξιολόγησης για τη διαρθρωτική συμβατότητα κατά την πρόσκρουση και τους δείκτες εικονικών τραυματισμών. Το OMODA 9 SHS πληροί τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας 5 αστέρων, διαθέτοντας αμάξωμα κατασκευασμένο κατά 85% από χάλυβα υψηλής αντοχής — ποσοστό που ξεπερνά αυτό πολλών ανταγωνιστών. Επιπλέον, σε καίρια σημεία του αμαξώματος έχει χρησιμοποιηθεί χάλυβας θερμής διαμόρφωσης, ενώ η οροφή του αντέχει πίεση 10 τόνων, διασφαλίζοντας μία ασφαλή καμπίνα σε συγκρούσεις.

OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το OMODA 9 SHS πέτυχε σκορ 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, χάρη στη δομή τύπου «κλουβί» με σχεδίαση κάψουλας που απορροφά την ενέργεια και τα τριπλά κανάλια μετάδοσης φορτίου. Στην απαιτητική δοκιμή πρόσκρουσης με 50% μετατοπισμένο κινητό εμπόδιο που αλλάζει, το όχημα έδειξε εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης και διασποράς της ενέργειας, με ελάχιστη παραμόρφωση της καμπίνας και υποδειγματική προστασία για τα γόνατα και τους μηριαίους.

OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό εμπόδιο απέσπασε το απόλυτο σκορ, ενώ τα μπροστινά και πίσω καθίσματα μείωσαν αποτελεσματικά τον κίνδυνο τραυματισμού από αυχενικό τραυματισμό σε προσομοιώσεις οπίσθιας σύγκρουσης. Επιπλέον συστήματα ασφαλείας περιλαμβάνουν τον προηγμένο μηχανισμό έκτακτης ειδοποίησης E-Call και την τεχνολογία πρόληψης δευτερογενών συγκρούσεων.

OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών, το OMODA 9 SHS ξεχωρίζει με άριστα αποτελέσματα σε προσομοιώσεις συγκρούσεων με παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, διπλά ISOFIX στηρίγματα (δεύτερη σειρά) με παιδικά καθίσματα συμβατά με i-Size, σπάνια στην κατηγορία της δυνατότητα ανίχνευσης παρουσίας παιδιών (αποτρέπει τον τυχαίο εγκλωβισμό παιδιών), και δυνατότητα απενεργοποίησης του εμπρός αερόσακου συνοδηγού, επιτρέποντας την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος με φορά προς τα πίσω.

OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το OMODA 9 SHS προσφέρει ολοκληρωμένη ενεργητική ασφάλεια μέσω 18 προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), επιτρέποντας έξυπνη πρόβλεψη κινδύνων σε ποικίλες οδηγικές συνθήκες. Στις δοκιμές του Euro NCAP, πέτυχε σκορ 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου, αποδεικνύοντας υψηλή αποτελεσματικότητα στην αποτροπή συγκρούσεων με πεζούς και ποδηλάτες. Διαθέτει επίσης σύστημα αποτροπής σύγκρουσης με ποδηλάτες κατά το άνοιγμα των θυρών, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το σύστημα αυτόνομης πέδησης (AEB) απέσπασε άριστη βαθμολογία στις δοκιμές προστασίας μοτοσικλετιστών, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία στο είδος του παρέμβαση για μεγαλύτερη ασφάλεια.

OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην κατηγορία Safety Assist, το OMODA 9 SHS πέτυχε εντυπωσιακή βαθμολογία 80%, χάρη στην προηγμένη τεχνολογική του υπεροχή. Το σύστημα ADAS προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε συχνά επαναλαμβανόμενα σενάρια, όπως η διατήρηση στη λωρίδα και ο έλεγχος ταχύτητας, εξασφαλίζοντας σταθερή υποστήριξη στον οδηγό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης ματιών (eye-tracking) για να εντοπίζει σημάδια υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής, ενισχύοντας αισθητά την ασφάλεια στα μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, το έξυπνο σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας διαβάζει με ακρίβεια τις πινακίδες στο δρόμο και λειτουργεί μαζί με την αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία.

Η εντυπωσιακή επίδοση του OMODA 9 SHS στις δοκιμές του Euro NCAP επιβεβαιώνει την παγκόσμιας κλάσης ποιότητά του και την υψηλή του ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά. Με κινητήρα TGDI 1.5 λίτρων, διπλούς ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 34,4 kWh, το OMODA 9 SHS Plug-In Hybrid αποδίδει συνδυαστικά 395 ίππους, 650 Nm ροπής και επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Με 1.100 km συνδυαστικής αυτονομίας εκ των οποίων τα 145 km καθαρής ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπές μόλις 38 γρ./χλμ CO₂, προσφέρει υψηλές επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς. 

Το OMODA 9 θα κάνει το λανσάρισμα στη Γερμανία στην Έκθεση IAA Mobility του Μονάχου τον Σεπτέμβριο και στην Ελλάδα αναμένεται να λανσαριστεί στις αρχές του ίδιου μήνα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
 

OMODA
 |
OMODA 9 SHS
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
