MAN TGX με κινητήρα D30 PowerLion: Ρεκόρ αποδοτικότητας

Η οικονομία που προσφέρει ο νέος κινητήραςς είναι μοναδικός

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 18:47 Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 18:12 Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν σπίτια
09.08.25 , 18:06 MAN TGX με κινητήρα D30 PowerLion: Ρεκόρ αποδοτικότητας
09.08.25 , 18:01 Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς
09.08.25 , 17:58 Απρόοπτο για την Ιωάννα Τούνη πριν την Ίμπιζα: «Με φάγατε μωρέ!»
09.08.25 , 17:46 Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του
09.08.25 , 17:16 Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους
09.08.25 , 16:46 Τραγωδία στη Σαντορίνη: Εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου
09.08.25 , 16:27 Η Ελλάδα έριξε 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Το μήνυμα Μητσοτάκη
09.08.25 , 15:46 Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανάβυσσο- «Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι εμπρηστές»
09.08.25 , 15:43 Κούρκουλου -Βασιλειάδης: Έρωτας με διαφορά 16 ετών- Το χιουμοριστικό σχόλιο
09.08.25 , 15:10 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
09.08.25 , 14:27 Παίκτης της Euroleague θα φορέσει τη φανέλα του Άρη
09.08.25 , 14:11 Μιχάλης Μητρούσης: «Γλίτωσα από θαύμα. Η Παναγία με σκέπασε»
09.08.25 , 13:23 Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MAN TGX με κινητήρα D30 PowerLion: Ρεκόρ αποδοτικότητας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης D30 PowerLion στο MAN TGX, η MAN Truck & Bus εισάγει μια νέα γενιά αποδοτικότητας στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας δοκιμών για τον Τύπο με επαγγελματίες δοκιμαστές από σχετικά ευρωπαϊκά περιοδικά του κλάδου, τα νέα Power Lions κάλυψαν συνολικά 33.500 χιλιόμετρα – που ισοδυναμεί με σχεδόν έναν πλήρη γύρο του ισημερινού.

Στην καρδιά του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης PowerLion βρίσκεται ο κινητήρας MAN D30 – μια ισχυρή και αποδοτική μονάδα που αναπτύχθηκε με τη συνδυασμένη τεχνογνωσία του Ομίλου TRATON. Ο νέος εξακύλινδρος κινητήρας 13 λίτρων θέτει νέα πρότυπα στον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων, επιτυγχάνοντας απόδοση άνω του 50%. Με ευρύ φάσμα ισχύος –από 380 έως 560 hp και ροπή από 2.100 έως 2.800 Nm– ο MAN D30 ανταποκρίνεται ιδανικά σε κάθε απαίτηση εφαρμογής, συνδυάζοντας επιδόσεις, αποδοτικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Στην ανεξάρτητη δοκιμή κατανάλωσης, το MAN TGX, εξοπλισμένο με έναν εντελώς νέο κινητήρα D30, βελτιστοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων MAN TipMatic και αεροδυναμικές βελτιώσεις, παρουσίασε μέση εξοικονόμηση καυσίμου περίπου 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο με κινητήρα D26. Σε σύγκριση με τους τρέχοντες ανταγωνιστές που δοκιμάστηκαν σε πανομοιότυπες διαδρομές, τα μοντέλα MAN eTGX 520 και 560 hp πέτυχαν αύξηση της αποδοτικότητας έως και 3,5 λίτρα ανά 100 km.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MAN TGX
 |
ΡΕΚΟΡ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top