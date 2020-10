Ιστορία : αναδρομή στις επτά πρώτες γενιές Golf GTI 

Η έκδοση GTI έχει γράψει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία της αυτοκίνησης, αντίστοιχο με αυτό του απλού Golf, που δημιούργησε μία ολόκληρη κατηγορία.Στις πρώτες επτά γενιές του, από το 1976 μέχρι σήμερα, το Volkswagen Golf GTI έχει καταγράψει περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια πωλήσεις.

Golf GTI Mk1 - 1976



Σχεδόν ταυτόχρονα με την παρουσίαση του Golf πρώτης γενιάς, το 1974, κάποιοι εργαζόμενοι της Volkswagen στο Wolfsburg, συμπεριλαμβανομένου του Anton Konrad, τότε επικεφαλής Τύπου της μάρκας, συνέταξαν ένα μυστικό σχέδιο για την ανάπτυξη μιας σπορ έκδοσης του Golf. Δεν υπήρχε επίσημη εντολή για την ανάπτυξη ενός “Sport Golf”, αλλά ο Hermann Hablitzel, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τεχνολογία, εξασφάλισε ότι το έργο πήρε αρχική έγκριση.

Εμφανίστηκαν κάποια πρωτότυπα, ανάμεσά τους ένα Golf με κινητήρα με καρμπυρατέρ με ισχύ 100 PS. Στις αρχές Μαρτίου 1975, ο Hablitzel παρουσίασε επίσημα το πρόγραμμα Sport Golf στον Toni Schmücker, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως. Ως αποτέλεσμα, το Sport Golf απόκτησε κωδικό ανάπτυξης μοντέλου, EA195. Πλέον, υπήρχε ένα πρόγραμμα - και φιλόδοξο μάλιστα! Το όχημα προγραμματίστηκε να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου (IAA) στη Φρανκφούρτη, το Σεπτέμβριο και έτσι το έργο επιταχύνθηκε. Το EA195 έκανε ένα κρίσιμο βήμα προς τα εμπρός όταν τελικά συνδυάστηκε με τη σωστή μονάδα ισχύος - έναν κινητήρα ψεκασμού με ισχύ 110 PS. Ωστόσο, το Sport Golf δεν είχε καν όνομα. Οι προτάσεις που συζητήθηκαν περιλάμβαναν τα TS και GTS. Αλλά επικράτησε η ονομασία GTI. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής σχεδιαστής Herbert Schäfer - ένας φανατικός παίκτης γκολφ –επανεφηύρε τη λαβή του μοχλού ταχυτήτων του μοντέλου, με την απλή τοποθέτηση μιας μπάλας γκολφ στο μοχλό ταχυτήτων του GTI.

Η Volkswagen παρουσίασε το Golf GTI στο ΙΑΑ το 1975, με ενθουσιώδη υποδοχή από τα MME. Τον Ιούνιο του 1976, το Golf GTI Mk1, με τιμή 13.850 γερμανικών μάρκων (περίπου 7.100 € σήμερα), κυκλοφόρησε στη Γερμανία. Το αρχικό σχέδιο ήταν η κατασκευή 5.000 μονάδων αυτής της ειδικής σειράς για τουλάχιστον την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης και της επένδυσης σε εξοπλισμό παραγωγής. Ωστόσο, τα πράγματα αποδείχθηκαν αρκετά διαφορετικά, καθώς κανείς από τους Konrad, Hablitzel και Schmücker είχε προβλέψει το επίπεδο δημοτικότητας αυτού του Golf GTI με τελική ταχύτητα 182 χλμ./ώρα, μαύρες επεκτάσεις στους θόλους των τροχών, μαύρο πλαίσιο γύρω από το πίσω παράθυρο, κόκκινο διακοσμητικό σιρίτι να περικλείει τη μάσκα ψυγείου, τα σπορ καθίσματα με καρό μοτίβο, μια μπάλα του γκολφ στο μοχλό ταχυτήτων και ένα σπορ τιμόνι με ειδικό σχεδιασμό. Οι 5.000 μονάδες του Golf GTI Mk1 τελικά κατέληξαν στις 461.690 μονάδες - και η απόλυτη κορώνα της γκάμας ήταν το Pirelli-GTI, μια ειδική έκδοση με 112 PS. Αυτό σηματοδότησε το πρώτο κεφάλαιο σε αυτό που παραμένει το πιο επιτυχημένο σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο.

Golf GTI Mk2 - 1984



Η Volkswagen επένδυσε στρατηγικά στην επιτυχία του GTI πρώτης γενιάς, με το Golf GTI Mk2 στις αρχές του 1984. Η ισχύς 112 PS, το concept και ο σχεδιασμός της πρώτης γενιάς παρέμειναν, τα διακριτικά του GTI - ιδίως η κόκκινη λωρίδα στη μάσκα του ψυγείου και τα σπορ καθίσματα με το σκωτσέζικο καρό - έγιναν κλασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης. Το 1984 η ισχύς μειώθηκε για λίγο στους 107 ίππους ως αποτέλεσμα της εισαγωγής του καταλυτικού μετατροπέα. Δύο χρόνια αργότερα, η Volkswagen αντιστάθμισε την απώλεια ισχύος με έναν νέο κινητήρα 16 V με ισχύ 129 PS, συμπεριλαμβανομένου του καταλυτικού μετατροπέα. Το 1990 ο υπερσυμπιεστής G-Lader στο Golf GTI G60 αύξησε την ισχύ στους 160 ίππους.

Golf GTI Mk3 - 1991



Η τρίτη γενιά Golf GTI παρουσιάστηκε το 1991, με τους διπλούς προβολείς της δεύτερης γενιάς GTI να έχουν πλέον κρυφτεί πίσω από ένα ενιαίο κρύσταλλο και την ισχύ να ξεκινά από 115 PS. Ένα χρόνο αργότερα, η απόδοση του κινητήρα αυξήθηκε στους 150 ίππους χάρη σε ένα νέο κινητήρα με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο. Το 1996, μια υπερτροφοδοτούμενη έκδοση diesel (TDI) με ισχύ 110 PS πήγε την ιδέα GTI ένα βήμα μπροστά. Χρόνια αργότερα, οι βενζινοκινητήρες και οι πετρελαιοκινητήρες θα χωριστούν για πάντα, σε GTI και GTD. Το 1996 κυκλοφόρησε επίσης το επετειακό μοντέλο «20 years of GTI».

Golf GTI Mk4 - 1998



Η τέταρτη γενιά του GTI, που παρουσιάστηκε το 1998, χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη και μοναδική που κατάργησε στοιχεία όπως η κόκκινη λωρίδα στη μάσκα του ψυγείου. Παρ’ όλα αυτά, το GTI Mk4 έγινε ένα ακόμα εικονικό μοντέλο, που γιορτάζεται σήμερα ως το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής σχεδιασμού, με πιο καθαρές γραμμές. Όσον αφορά στην τεχνολογία, το Golf GTI Mk4 των 150 ίππων ήταν ένα αυτοκίνητο που κράτησε τους ανταγωνιστές σε απόσταση, με την ευελιξία και την ποιότητά του. Οι βενζινοκινητήρες - με τέσσερις και πέντε κυλίνδρους - παρήγαγαν έως 170 PS ενώ οι πετρελαιοκινητήρες έδωσαν μέγιστη τιμή ισχύος 150 PS. Το 2001, η Volkswagen γιόρτασε το πρώτο τέταρτο αιώνα του GTI με την ειδική υπερτροφοδοτούμενη έκδοση “25 years of GTI” με ισχύ 180 PS.

Το Σεπτέμβριο του 2003, η Volkswagen κυκλοφόρησε μια υπέροχη επιστροφή στις κλασσικές αξίες, παρουσιάζοντας στο IAA ένα πρωτότυπο της πέμπτης γενιάς GTI. Περισσότερο από ποτέ πριν, το ακρωνύμιο GTI έγινε συνώνυμο της δυναμικής οδήγησης. Το Σεπτέμβριο του 2004, η έκδοση παραγωγής έκανε πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ενώ ακολούθησε η κυκλοφορία του Golf GTI Mk5 το Νοέμβριο. Τα χαρακτηριστικά του ήταν ένα πολύ πιο καθαρό design, ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 200 PS και εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά.

Η Volkswagen προώθησε το concept GTI στο μέλλον, με αυτήν την έκδοση του σπορ μοντέλου. Οι νέες ζάντες και η μαύρη μάσκα σχήματος V ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Ο νέος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας έδωσε επίσης άφθονο “oomph” - ώθησε το GTI με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,2 δευτερόλεπτα. Με το νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DSG) ο χρόνος αυτός μειώνεται πλέον στα μόλις 6,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα του οχήματος ήταν εντυπωσιακή, 235 χλμ./ώρα. Το διαφημιστικό σλόγκαν ήταν “high-performance sport has never been this much fun!”. Στην 30η επέτειο του εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου το 2006, οι δημιουργοί του παρουσίασαν την έκδοση “30 years of GTI”, με ισχύ 230 PS. Η έκδοση “Pirelli GTI” επανακυκλοφόρησε, το 2007.

Η έκτη γενιά του Golf GTI ακολούθησε το 2009. Ο ίδιος ο θρύλος του motorsport, ο Hans-Joachim Stuck ήταν υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις του οχήματος. Αυτή η νέα γενιά Golf GTI επαναπροσδιόρισε την έννοια της πρόσφυσης χάρη σε ένα ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό (XDS). Με τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα, αυτό το GTI διέθετε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα με ισχύ 210 PS και ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό. Αυτή η γενιά παρουσίασε μια γεννήτρια ήχου και μια νέα ιδέα του συστήματος εξάτμισης (με δύο απολήξεις εξάτμισης, από μία στα αριστερά και τα δεξιά) για μία έντονη ακουστική εμπειρία. Το 2011 το GTI διατέθηκε και σε cabrio έκδοση για πρώτη φορά. Αυτή η γενιά κορυφώθηκε με το “Golf GTI Edition 35”, με ισχύ 235 PS, για να σηματοδοτήσει την 35η επέτειο του GTI. Η Volkswagen παρουσίασε τη νέα ναυαρχίδα GTI στο Nürburgring και με ισχύ 235 PS ήταν η πρώτη που έφτασε πολύ κοντά στα 250 χλμ./ώρα - 247 χλμ./ώρα για την ακρίβεια. Χάρη στην αναλογία ισχύος προς βάρος 6 κιλά/ίππο, το GTI είχε γίνει πιο ευέλικτο από ποτέ, φτάνοντας τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα.

Golf GTI Mk7 - 2013



Η έβδομη γενιά του GTI κυκλοφόρησε σε δύο εκδόσεις ισχύος την άνοιξη του 2013. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το μοντέλο κυκλοφόρησε άμεσα σε δύο εκδόσεις ισχύος - η βασική έκδοση απέδιδε 220 PS ενώ το Golf GTI Performance θα μπορούσε να απελευθερώσει 230 PS. Το τελευταίο, ήταν το πρώτο Golf GTI με μπλοκέ διαφορικό για τον εμπρόσθιο κινητήριο άξονα και το μοντέλο κτισμένο πάνω στην πλατφόρμα MQB. Το τελευταίο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους του GTI έως και 42 κιλά σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, καθιστώντας το ακόμα πιο δυναμικό.

Η έκδοση 230 PS με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ήταν το πρώτο Golf GTI που έφτασε τα 250 χλμ./ώρα. Αποτελούσε τη βάση για το Golf GTI Clubsport, που παρουσιάστηκε σε δράση στην πίστα αγώνων Portimão το Νοέμβριο του 2015, το οποίο ήταν σε θέση να προσφέρει έως και 290 PS, σε λειτουργία boost. Το μοντέλο κυκλοφόρησε το 2016, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα. Ένα χρόνο αργότερα, το Golf GTI Clubsport S με απόδοση 310 PS έκανε μία επανάσταση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Την άνοιξη του 2016, ο Benjamin Leuchter, εργοστασιακός οδηγός της Volkswagen, έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ για προσθιοκίνητα οχήματα στο Nordschleife του Nürburgring, στο τιμόνι ενός Golf GTI Clubsport S με τελική ταχύτητα 265 χλμ./ώρα σε 07:49:21 λεπτά – ο τέλειος τρόπος να εορτασθεί η 40ή επέτειος του Golf GTI!

Το Golf GTI Mk8, η όγδοη γενιά του Golf GTI, αναμένεται στη χώρα μας στα τέλη του του Οκτωβρίου.