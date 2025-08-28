Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία»

«Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερo»

28.08.25 , 18:38 Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία»
Ελλαδα
Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία» / MEGA
Δύο εικοσιτετράωρα μετά τον εντοπισμό του 5χρονου γιου της στο μπαλκόνι του σπιτιού τους στα Καμίνια επέστρεψε στην Αθήνα η μητέρα του. Η 19χρονη αδερφή του δήλωσε, μετά τη διάσωση του ανήλικου από αστυνομικούς, είπε ότι κλείδωσε το παιδί κι έφυγε από το σπίτι για λίγο με σκοπό να επιστρέψει πίσω. 

Με εντολή εισαγγελέα, τόσο η 16χρονη αδελφή όσο και ο 5χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ ο πατέρας τους εξακολουθεί να αναζητείται. Το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 22:00, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 19χρονη που είχε την ευθύνη φροντίδας του μικρού παιδιού και τη συνέλαβαν έξω από το σπίτι της. Την επόμενη μέρα, το πρωί της Πέμπτης, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στα δικαστήρια Πειραιά, όπου παραμένει υπό κράτηση.

Καμίνια: Συνελήφθη η αδερφή του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι

Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Δεν έχω να φοβηθώ κάτι»

Στην εκπομπή Live News μίλησε η μητέρα του 5χρονου, η οποία θεωρεί πως έχει δοθεί μεγαλύτερη έκταση στο θέμα από αυτή που πρέπει. 

«Το κάναμε τόσο τραγικό το πράγμα, σαν να έγινε καμία δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε έχω να πω κάτι, ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι.

Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του. Πολύ τραγικά γίνονται τα πράγματα και αυτό δεν μου αρέσει. Έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα σε έναν συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθα στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές και η κηδεία έγινε χθες και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι.

Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»

Το μωρό από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέρα νύχτα για να μη λείψει τίποτα από τα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά ότι το παιδί έχει μείνει κι άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτό για μένα είναι ψέματα. Δεν πρέπει να λένε πράγματα για να κατηγορούν κάποιους γονείς».

