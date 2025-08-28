Καμίνια: Συνελήφθη η αδερφή του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι

Η στιγμή της διάσωσης του 5χρονου στα Καμίνια από αστυνομικούς / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Συνελήφθη η 20χρονη αδερφή του 5χρονου παιδιού που διέσωσαν αστυνομικοί από το μπαλκόνι του σπιτιού του στα Καμίνια.

Η νεαρή κοπέλα αναζητούταν στα πλαίσια του αυτοφώρου από την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν εισαγγελικής εντολής για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας, ο 5χρονος και η 17χρονη αδερφή, παραμένουν στο τμήμα για προστατευτική φύλαξη, την ώρα που η μητέρα τους δεν έχει επιστρέψει από την Καλαμάτα, όπου είχε πάει ταξίδι.

Τώρα εξετάζεται εάν τα παιδιά θα επιστρέψουν στους γονείς ή εάν θα πάνε σε δομή.

Καμίνια: «Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι» - Τι υποστήριξε η 20χρονη

Η 20χρονη υποστήριξε ότι έλειψε για λίγο από το σπίτι, ότι ο 5χρονος ήταν υπό την εποπτεία της 17χρονης αδελφής τους και ότι δεν περίμενε ότι θα βγει στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να του φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχε ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά, γιατί θα πήγαινα μέχρι το περίπτερο. Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι. Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι, γιατί του έχουμε πει να μη βγαίνει στο μπαλκόνι».

Η στιγμή της διάσωσης του 5χρονου

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το παιδάκι βγήκε, ακολουθώντας το σκυλάκι τους: «Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά, αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δε φοβάται, γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Καμίνια: Η δραματική διάσωση του 5χρονου

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου, όταν γείτονες της οικογένειας αντιλήφθηκαν ότι ο 5χρονος ήταν μόνος του στο μπαλκόνι.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και μία γυναίκα αστυνομικός σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να διασώσει το παιδί, με την επιχείρηση να καταγράφεται σε βίντεο.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί χειροκρότησε τα άμεσα αντανακλαστικά των αστυνομικών.