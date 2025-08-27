Kαμίνια: Η δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση των αστυνομικών

Ντοκουμέντο από την επιχειρήση διάσωσης του 5χρονου στα Καμίνια / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στα Καμίνια, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης διέσωσαν ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών, το οποίο είχε εγκλωβιστεί μόνο του στο σπίτι.

Το παιδί, έντρομο, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες που αντιλήφθηκαν την κατάσταση ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, ενώ μία γυναίκα αστυνομικός, με τη βοήθεια συναδέλφων της, σκαρφάλωσε σαν αίλουρος στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και μπήκε στο διαμέρισμα, καταφέρνοντας να προσεγγίσει τον μικρό.

Kαμίνια: Η δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχο στο μπαλκόνι

Στο βίντεο ακούγονται οι αστυνομικοί να καθησυχάζουν το παιδί: «Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσουμε…Περίμενε λίγο, ανεβαίνουμε εμείς».
Μόλις η γυναίκα αστυνομικός βρέθηκε δίπλα του, οι γείτονες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Kαμίνια: Η δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του 5χρονου εργάζεται στην Καλαμάτα και είχε αφήσει το παιδί στη φροντίδα των δύο μεγαλύτερων αδελφών του, ηλικίας 20 και 18 ετών. Ωστόσο, τα δύο κορίτσια έφυγαν από το σπίτι, κλειδώνοντάς το παιδί μέσα.

Η 18χρονη επέστρεψε περίπου 40 λεπτά αργότερα και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Εγώ όταν βγήκα, ήταν στο σπίτι με τη μεγάλη μας αδελφή». Η 20χρονη δεν εντοπίστηκε.

Η επιχείρηση διάσωσης είχε αίσιο τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Ωστόσο, το περιστατικό γεννά σοβαρά ερωτήματα για την επιμέλεια και την προστασία του ανήλικου παιδιού, καθώς και για τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκε εγκαταλελειμμένο.

