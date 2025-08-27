Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»

Τι λέει η 19χρονη αδερφή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 21:03 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης
27.08.25 , 20:58 Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»
27.08.25 , 20:49 Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου
27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
27.08.25 , 20:31 Γυναικοκτονία Βόλος: Στο STAR η αδερφή της 36χρονης - «Είναι ένα τέρας»
27.08.25 , 20:06 Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με εξάρι άλμα στον τελικό του Diamond League
27.08.25 , 19:59 Συνελήφθη στην Καλλιθέα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός
27.08.25 , 19:20 Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
27.08.25 , 19:16 Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»
27.08.25 , 19:12 Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου
27.08.25 , 18:55 Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
27.08.25 , 18:36 Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ
27.08.25 , 18:24 Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός
27.08.25 , 18:22 Καλύτερα Δε Γίνεται: Οι δύο νέες προσθήκες στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού
27.08.25 , 18:19 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι κάτοικοι στα Καμίνια καταγγέλλουν ότι το 5χρονο αγόρι είχε βρεθεί και άλλες φορές ολομόναχο μέσα στο σπίτι κι έβγαινε στο μπαλκόνι χωρίς επίβλεψη.

Μάλιστα, βίντεο που παρουσίασε το Live News δείχνει το παιδί να στέκεται μόνο του στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, εικόνα που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γειτονιά.

Το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, όταν το παιδί εμφανίστηκε ξανά μόνο του. Μια γυναίκα αστυνομικός – μητέρα τριών παιδιών – ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της, καταφέρνοντας με κίνδυνο να πιαστεί από τα κάγκελα και να φτάσει στο μπαλκόνι.

Kαμίνια: Η δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί από κάτω χειροκρότησε με ανακούφιση, βλέποντας την επιχείρηση διάσωσης να ολοκληρώνεται.

Το μικρό αγοράκι βρέθηκε ξανά σε ασφαλή χέρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τις τελευταίες ημέρες το παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα της μεγαλύτερης αδελφής του, καθώς οι γονείς τους έλειπαν εκτός Αθηνών.

Καμίνια: «Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι»

Η 19χρονη αδελφή του μικρού αγοριού έφυγε από το σπίτι με σκοπό να μην αργήσει πολύ, πράγμα που τελικά δε συνέβη. Έτσι ο μικρός βρήκε τρόπο μέσα στην ώρα που πέρασε να βγει μόνος στο μπαλκόνι. 

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε η αδερφή του 5χρονου.

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΜΙΝΙΑ
 |
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top