Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»

Οι κάτοικοι στα Καμίνια καταγγέλλουν ότι το 5χρονο αγόρι είχε βρεθεί και άλλες φορές ολομόναχο μέσα στο σπίτι κι έβγαινε στο μπαλκόνι χωρίς επίβλεψη.

Μάλιστα, βίντεο που παρουσίασε το Live News δείχνει το παιδί να στέκεται μόνο του στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, εικόνα που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γειτονιά.

Το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, όταν το παιδί εμφανίστηκε ξανά μόνο του. Μια γυναίκα αστυνομικός – μητέρα τριών παιδιών – ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της, καταφέρνοντας με κίνδυνο να πιαστεί από τα κάγκελα και να φτάσει στο μπαλκόνι.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί από κάτω χειροκρότησε με ανακούφιση, βλέποντας την επιχείρηση διάσωσης να ολοκληρώνεται.

Το μικρό αγοράκι βρέθηκε ξανά σε ασφαλή χέρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τις τελευταίες ημέρες το παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα της μεγαλύτερης αδελφής του, καθώς οι γονείς τους έλειπαν εκτός Αθηνών.

Καμίνια: «Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι»

Η 19χρονη αδελφή του μικρού αγοριού έφυγε από το σπίτι με σκοπό να μην αργήσει πολύ, πράγμα που τελικά δε συνέβη. Έτσι ο μικρός βρήκε τρόπο μέσα στην ώρα που πέρασε να βγει μόνος στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε η αδερφή του 5χρονου.

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».