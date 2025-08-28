Βασιλικά Σαλαμίνας: Υπαξιωματικός ναυτικού έριξε πυροτέχνημα & έβαλε φωτιά

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επικελευστής του πολεμικού ναυτικού προκάλεσε τη φωτιά που έκαψε κτήματα, αυτοκίνητα και βάρκες στη Σαλαμίνα. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, πέταξε ένα πυροτέχνημα σε γιορτή που είχε διοργανώσει με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας δείχνει την αγωνία, τον θυμό των κατοίκων όταν είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ξεκινά η φωτιά στα Βασιλικά Σαλαμίνας. Κάτοικος που είδε τις φλόγες να γιγαντώνονται και να πλησιάζουν το σπίτι του ξεσπά: «Έριξαν πυροτεχνήματα, θα μας κάψουν, είναι κόλαση...».  

Τον κυρίευσε ο φόβος, καθώς αντιλήφθηκε ότι οι δυνατοί άνεμοι μαζί με τα ξερόχορτα αποτελούν ένα εκρηκτικό μίγμα που απειλεί όλο τον συνοικισμό.

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βασιλικά

Όμως όλη αυτή η κόλαση που έζησαν οι κάτοικοι οφείλεται, όπως καταγγέλλουν, οι ίδιοι στην απερισκεψία ενός υπαξιωματικού του πολεμικού ναυτικού που θέλησε να ρίξει πυροτεχνήματα την ημέρα που διοργάνωσε ένα πάρτυ για τη γιορτή του παιδιού του. Μάλιστα ακόμη και σήμερα όλα έχουν παραμείνει όπως τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά. 

Βασιλικά Σαλαμίνας: «Δεν είναι εμπρηστής. Έριξε δύο βαρελότα και πήγαν στα χόρτα»

«Δεν είναι ο άνθρωπος εμπρηστής, βλακεία έκανε για το πάρτυ. Έριξε δυο βαρελότα, πήγε πίσω στα χόρτα». 

Ένα πάρτυ λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία. Ο άντρας έριξε το πυροτέχνημα, έπεσε στο οικόπεδο ακριβώς δίπλα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί όλη η περιοχή στις φλόγες, οι οποίες έφτασαν μέχρι τις αυλές των γειτονικών σπιτιών. 

Όλοι οι γείτονες έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία έτρεχε με ταχύτητα λόγω των ανέμων. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής οριοθέτησε γρήγορα τη φωτιά, η οποία δεν πρόλαβε να κάψει σπίτια. 

Ο επικελευστής συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. 


 

ΦΩΤΙΑ
 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΒΙΝΤΕΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
