Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 28/8 σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Περίπου στις 19:00 εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



