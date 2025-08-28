Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 28/8 σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.
Περίπου στις 19:00 εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.