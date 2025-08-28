Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Εστάλη μήνυμα του 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 21:32 Πάει και η…  Αίγυπτος! - Νέα αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα
28.08.25 , 21:31 Καρέ Καρέ Η Δράση Σπείρας Που Ρήμαζε Σπίτια Σε Όλη Τη Χώρα
28.08.25 , 21:08 Φωτιά Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του
28.08.25 , 20:50 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
28.08.25 , 20:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της
28.08.25 , 20:46 Βασιλικά Σαλαμίνας: Υπαξιωματικός ναυτικού έριξε πυροτέχνημα & έβαλε φωτιά
28.08.25 , 20:34 Καστοριά: Τα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο
28.08.25 , 20:09 Τροχαίο στην Πιερία: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 11χρονης
28.08.25 , 19:49 Μινεσότα: Έγκλημα μίσους κατά Καθολικών λέει το FBI για την επίθεση
28.08.25 , 19:38 Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
28.08.25 , 19:31 Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Εστάλη μήνυμα του 112
28.08.25 , 19:18 Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του
28.08.25 , 19:11 Τέμπη: Δεν υπήρξε φωτιά στην καμπίνα μηχανοδηγού του εμπορικού τρένου
28.08.25 , 18:43 Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
28.08.25 , 18:38 Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία»
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Καστοριά: Τα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
έκτακτο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 28/8 σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Περίπου στις 19:00 εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top