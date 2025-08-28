Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της

Η παρουσιάστρια έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Δείτε την παρουσιάστρια να κάνει θαλάσσιο σκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου ήταν η γιορτή του Αγίου Φανουρίου που συνδέεται με το έθιμο της φανουρόπιτας.

Η Φαίη Σκορδά έπειτα από ένα πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Αθήνα και μπήκε στην κουζίνα του σπιτιού της για να φτιάξει τη δική της φανουρόπιτα. «Και του χρόνου», έγραψε στη σχετική ανάρτησή της στο Instagram.

Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα

Οι φανουρόπιτες συγκεντρώνονται στις εκκλησίες που τιμούν τον Άγιο Φανούριο, διαβάζονται από τους ιερείς και στη συνέχεια μοιράζονται ως ευλογία στους πιστούς. 

Λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της εκπομπής στο MEGA, στις 15 Σεπτεμβρίου η παρουσιάστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε μέχρι την Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, επέλεξε το Μπέβερλι Χιλς για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η Φαίη Σκορδά σε παλαιότερη ανάρτησή της, μας είχε δείξει την κουζίνα του σπιτιού της. Η παρουσιάστρια που έχει παραδεχτεί ότι δεν έχει καλή σχέση με τη μαγειρική, διαθέτει μία ευρύχωρη κουζίνα, στην οποία κυριαρχεί το λευκό, ενώ τα μεγάλα ξύλινα παράθυρα δίνουν μία αίσθηση ζεστασιάς στο χώρο.

Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
 

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
