Φωτιά Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

Για τη φωτιά που προκλήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Παιανία συνελήφθη ένας 62χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται ότι την έβαλε σκόπιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, ο 62χρονος από την Αλβανία κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και χρησιμοποιώντας αναπτήρα έβαλε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση σε παράδρομο της Αττικής Οδού, με αποτέλεσμα να καεί ο πευκόφυτος λόφος της Παλαιοπαναγιάς στην Παιανία.

Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει το σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές. Στα στελέχη του τμήματος εγκλημάτων εμπρησμού είπε: «Δεν πέρασα από το σημείο, δεν είχα τσάντα, δεν είχα αυτά τα ρούχα». Οι μαρτυρίες και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, τον διαψεύδουν.

Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, με τη κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για ν' απολογηθεί.

