Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους

Η κόρη της Ιωάννας Λίλη και του Θοδωρή Ζαγοράκη έγινε 18 ετών

28.08.25 , 16:33 Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Θοδωρής Ζαγοράκης - Ιωάννα Λίλη: Στην αποφοίτηση της κόρης τους, Μαρίας
Σύσσωμη η οικογένεια Ζαγοράκη - Λίλη απόλαυσε τις καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά της Ελλάδας.

Η Ιωάννα Λίλη μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία με την κόρη της, Μαρία από τις διακοπές τους και εξόρμησή τους σε καφέ.

Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους

Η Ιωάννα Λίλη και ο Θοδωρής Ζαγοράκης, μαζί με τα παιδιά τους, Μαρία και Γιάννη πέρασαν χαλαρές στιγμές.

Στα μέσα Ιουνίου, έζησαν μία όμορφη οικογενειακή στιγμή, βλέποντας την 18χρονη κόρη τους να παίρνει το απολυτήριο της. Μάλιστα, είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τα παιδιά τους, τη Μαρία και τον Γιάννη, γεμάτοι περηφάνια.

«Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά για να περιγράψουν τη συγκίνηση και την περηφάνια μας σήμερα.
Σε είδαμε να μεγαλώνεις, να ονειρεύεσαι, να προσπαθείς – και τώρα σε καμαρώνουμε να ανοίγεις τα φτερά σου. Πάντα δίπλα σου. Πάντα στην καρδιά μας ομορφιά μας!!!! Καλή Σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά,ένα καινούριο Ταξίδι ξεκινά….. μη σταματάτε να κυνηγάτε τα Όνειρά σας με Θάρρος και Αισιοδοξία», είχε γράψει σε εκείνη την ανάρτησή της η Ιωάννα Λίλη.

Η Ιωάννα Λίλη και Θοδωρής Ζαγοράκης παντρεύτηκαν το 2006 και ζουν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Το 2007 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Μαρία και το 2010 γεννήθηκε ο γιος τους, Ιωάννης.

Το πρώην μοντέλο και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και ευρωβουλευτής κλείνουν φέτος 19 χρόνια έγγαμου βίου.

