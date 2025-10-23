Skoda Epiq: Το νέο ηλεκτρικό που «αντέχει» η τσέπη μας

Η νέα γενιά ηλεκτροκίνησης είναι πιο προσιτή

Skoda Epiq: Το νέο ηλεκτρικό που «αντέχει» η τσέπη μας
Η Skoda Auto παρουσίασε το νέο Epiq, αποκαλύπτοντας το όραμά της για ένα προσιτό, πλήρως ηλεκτρικό SUV πόλης που θα λανσαριστεί το 2026. Με μινιμαλιστική αισθητική, λειτουργική ευφυΐα και προσιτή τιμή εκκίνησης – συγκρίσιμη με εκείνη του θερμικού Kamiq.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στο Media Workshop του Volkswagen Group πριν από την έκθεση IAA στο Μόναχο, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής του Brand Group Core (BGC) για τα ηλεκτρικά αστικά οχήματα. 

Skoda Epiq: Το νέο ηλεκτρικό που «αντέχει» η τσέπη μας

Συμπαγές μέγεθος – Μεγάλοι χώροι – Αληθινή αυτονομία 

Με διαστάσεις μόλις 4,1 μέτρων, το Epiq φιλοξενεί άνετα πέντε επιβάτες, προσφέρει 475 λίτρα χώρο αποσκευών και αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα. Είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις αλλά και για αποδράσεις εκτός πόλης και συνδυάζει πρακτικότητα, οικονομία και οδηγική άνεση. Η έκδοση παραγωγής θα τοποθετηθεί κάτω από το Elroq, ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών EVs που «εκδημοκρατίζουν» την ηλεκτρική τεχνολογία. 

Skoda Epiq: Το νέο ηλεκτρικό που «αντέχει» η τσέπη μας

Εσωτερικό με φιλοσοφία «Mobile First» 

Το εσωτερικό του Epiq αποπνέει μινιμαλισμό και εργονομία. Η σχεδίαση επικεντρώνεται στη χρηστικότητα και στην καθημερινή πρακτικότητα, με Simply Clever λύσεις αποθήκευσης, ασύρματη φόρτιση συσκευών και φυσικά κουμπιά συνδυασμένα με απτικά χειριστήρια. Η νέα αρχιτεκτονική «Mobile First» φέρνει τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα καθαρό, λειτουργικό περιβάλλον για οδηγούς που ζουν σε ρυθμούς σύγχρονου lifestyle. 

Skoda Epiq: Το νέο ηλεκτρικό που «αντέχει» η τσέπη μας

Παραγωγή στην Ισπανία – Κοινό όραμα για προσιτή ηλεκτροκίνηση 

Η παραγωγή του Epiq θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Brand Group Core για την ανάπτυξη της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών οχημάτων (EUCF). Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής τεχνολογίας, προσφέροντας τέσσερα νέα, προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα για τις μάρκες του Ομίλου. Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα μέσα του 2026. 

 

