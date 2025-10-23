Φάρμα - Τζωρτζίνα: «Τώρα που είδα την αποχώρησή μου νιώθω προδομένη»

Όσα είπε στο Breakfast@Star για την αποχώρησή της από τη Φάρμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 13:40 Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
23.10.25 , 13:37 Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου
23.10.25 , 13:33 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
23.10.25 , 13:31 Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
23.10.25 , 13:28 Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο
23.10.25 , 13:21 Άρια Καλύβα για το «κόψιμο» του «Power Talk»: «Δεν άξιζε στην Τατιάνα»
23.10.25 , 13:10 Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;
23.10.25 , 13:06 Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
23.10.25 , 13:03 Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;
23.10.25 , 12:54 BYD ATTO 2 DM-i: Τώρα όχι μόνο ηλεκτρικό αλλά και υβριδικό
23.10.25 , 12:51 Release Athens 2026: Ο Moby, στην Πλατεία Νερού
23.10.25 , 12:44 Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
23.10.25 , 12:42 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
23.10.25 , 12:14 Ματθίλδη Μαγγίρα: «Δεν ξέρω ποια είναι η Παπίλα... Πιπίλα»
23.10.25 , 12:07 Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.100 ευρώ - Ποιους αφορά
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το σπίτι της Φάρμας το βράδυ της Τετάρτης. Η Τζωρτζίνα μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία της, τους συμπαίκτες της και τις συμπεριφορές που αντιμετώπισε. 

Φάρμα - Τζωρτζίνα: «Τώρα που είδα την αποχώρησή μου νιώθω προδομένη»

Η Ελένη Χατζίδου τη ρώτησε για τη μονομαχία της με τη Βαλεντίνα. «Με έβγαλε μονομάχο ο Γιώργος που δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνεις μονομάχος η ψυχολογία σου πέφτει, τουλάχιστον η δικιά μου. Σκέφτεσαι πολλά, σκέφτεσαι πιο πολύ το έξω. Και ήθελα να παίξω με τη Βαλεντίνα, δεν ήθελα με τη Ναταλία», απάντησε.

Φάρμα: Αυτός είναι ο νέος αρχηγός που όρισε στους πράσινους η Τζωρτζίνα

Φάρμα - Τζωρτζίνα: «Τώρα που είδα την αποχώρησή μου νιώθω προδομένη»

Η Τζωρτζίνα απάντησε κι αν θεωρούσε εύκολο αντίπαλο τη Βαλεντίνα. «Όχι, είναι πολύ καλή η Βαλεντίνα. Δεν ξέρω γιατί νομίζουν ότι είναι εύκολος στόχος που λένε. Είναι αρκετά καλή. Τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω ότι με κέρδισε δίκαια. Μόνο στο τελευταίο τα παράτησα, δεν μπορούσα άλλο», είπε η πρώην παίκτρια. «Θεωρούσα, ναι, ότι μπορούσα να την κερδίσω, απλά εγώ εκείνη την ημέρα κιόλας είχα πέσει ψυχολογικά γιατί είχα χτυπήσει, μου είχε κοπεί το μισό δάχτυλο, δεν ήμουν και πολύ καλά. Στο πρώτο και στο δεύτερο είχα την ψυχολογία, μετά δεν μπορούσα άλλο», πρόσθεσε για την αποχώρησή της. 

Φάρμα: Τζωρτζίνα vs Βαλεντίνα - Ποια παραμένει;

Η Τζωρτζίνα σχολίασε και τη στάση του Ανδρέα στο παιχνίδι: «Η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ στην αποχώρησή μου. Εγώ από όλο αυτό κέρδισα τις φιλίες μου και το ότι να βλέπεις τόσα άτομα να στεναχωρούνται για σένα και να είναι τόσο καλά, είναι πολύ σημαντικό. Για μένα τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι.τώρα που είδα την αποχώρησή μου υπάρχει πολλή διπροσωπία. Δεν το περίμενα από τον Ανδρέα. Γιατί γενικά φαίνεται ότι σαν άνθρωπος με συμπαθεί, ήθελε να μείνω. Μιλάγαμε πάρα πολύ, ήταν πολύ κοντά μου. Για ακόμη μια φορά πρέπει να καταλάβω ότι δεν πρέπει να εμπιστεύομαι κανέναν», είπε. «Νιώθεις προδομένη;», τη ρώτησε ο Ετεοκλής. «Ναι. Πολύ. Δεν το περίμενα από τον Ανδρέα».

Φάρμα - Τζωρτζίνα: «Τώρα που είδα την αποχώρησή μου νιώθω προδομένη»

Εκτός από τον Ανδρέα που δείχνει κάτι άλλο από αυτό που δείχνει, η Τζωρτζίνα έστρεψε τα βέλη της και κατά του Γιώργου. «Ενώ ήμασταν πάρα πολύ κοντά και με τον Γιώργο, στο Συμβούλιο γύρισε κι είπε ότι η Τζωρτζίνα είναι πολύ δυνατή παίκτρια, αλλά τη βγάζω γιατί δεν έχω ποιον να βγάλω, και στα cue έλεγε άλλο για μένα. Δεν το περίμενα», ξεκαθάρισε ενώ είπε ότι θα της λείψει ο Άγγελος με τον οποίον είχαν έρθει πιο κοντά. «Περιμένω να βγει νικητής βασικά ο Άγγελος. Θέλω να βγει νικητής», είπε η Τζωρτζίνα κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top