Φάρμα - Τζωρτζίνα: «Τώρα που είδα την αποχώρησή μου νιώθω προδομένη»

Ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το σπίτι της Φάρμας το βράδυ της Τετάρτης. Η Τζωρτζίνα μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία της, τους συμπαίκτες της και τις συμπεριφορές που αντιμετώπισε.

Η Ελένη Χατζίδου τη ρώτησε για τη μονομαχία της με τη Βαλεντίνα. «Με έβγαλε μονομάχο ο Γιώργος που δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνεις μονομάχος η ψυχολογία σου πέφτει, τουλάχιστον η δικιά μου. Σκέφτεσαι πολλά, σκέφτεσαι πιο πολύ το έξω. Και ήθελα να παίξω με τη Βαλεντίνα, δεν ήθελα με τη Ναταλία», απάντησε.

Η Τζωρτζίνα απάντησε κι αν θεωρούσε εύκολο αντίπαλο τη Βαλεντίνα. «Όχι, είναι πολύ καλή η Βαλεντίνα. Δεν ξέρω γιατί νομίζουν ότι είναι εύκολος στόχος που λένε. Είναι αρκετά καλή. Τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω ότι με κέρδισε δίκαια. Μόνο στο τελευταίο τα παράτησα, δεν μπορούσα άλλο», είπε η πρώην παίκτρια. «Θεωρούσα, ναι, ότι μπορούσα να την κερδίσω, απλά εγώ εκείνη την ημέρα κιόλας είχα πέσει ψυχολογικά γιατί είχα χτυπήσει, μου είχε κοπεί το μισό δάχτυλο, δεν ήμουν και πολύ καλά. Στο πρώτο και στο δεύτερο είχα την ψυχολογία, μετά δεν μπορούσα άλλο», πρόσθεσε για την αποχώρησή της.

Η Τζωρτζίνα σχολίασε και τη στάση του Ανδρέα στο παιχνίδι: «Η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ στην αποχώρησή μου. Εγώ από όλο αυτό κέρδισα τις φιλίες μου και το ότι να βλέπεις τόσα άτομα να στεναχωρούνται για σένα και να είναι τόσο καλά, είναι πολύ σημαντικό. Για μένα τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι.τώρα που είδα την αποχώρησή μου υπάρχει πολλή διπροσωπία. Δεν το περίμενα από τον Ανδρέα. Γιατί γενικά φαίνεται ότι σαν άνθρωπος με συμπαθεί, ήθελε να μείνω. Μιλάγαμε πάρα πολύ, ήταν πολύ κοντά μου. Για ακόμη μια φορά πρέπει να καταλάβω ότι δεν πρέπει να εμπιστεύομαι κανέναν», είπε. «Νιώθεις προδομένη;», τη ρώτησε ο Ετεοκλής. «Ναι. Πολύ. Δεν το περίμενα από τον Ανδρέα».

Εκτός από τον Ανδρέα που δείχνει κάτι άλλο από αυτό που δείχνει, η Τζωρτζίνα έστρεψε τα βέλη της και κατά του Γιώργου. «Ενώ ήμασταν πάρα πολύ κοντά και με τον Γιώργο, στο Συμβούλιο γύρισε κι είπε ότι η Τζωρτζίνα είναι πολύ δυνατή παίκτρια, αλλά τη βγάζω γιατί δεν έχω ποιον να βγάλω, και στα cue έλεγε άλλο για μένα. Δεν το περίμενα», ξεκαθάρισε ενώ είπε ότι θα της λείψει ο Άγγελος με τον οποίον είχαν έρθει πιο κοντά. «Περιμένω να βγει νικητής βασικά ο Άγγελος. Θέλω να βγει νικητής», είπε η Τζωρτζίνα κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας