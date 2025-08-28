Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα

Στιγμές χαλάρωσης λίγο πριν την πρεμιέρα του «Τροχού της Τύχης»

28.08.25 , 18:07 Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε για το «Club του 1%» που θα παρουσιάζει τη φετινή σεζόν μαζί με τον «Τροχό της Τύχης»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ταξίδι ζωής πραγματοποίησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης λίγο πριν την πρεμιέρα του «Τροχού της Τύχης». 

Πέτρος Πολυχρονίδης: Η συγκινητική του ανάρτηση από τη μακρινή Αυστραλία

Ο παρουσιαστής του μακροβιότερου παιχνιδιού της ελληνικής τηλεόρασης επισκέφτηκε τα νησιά Φίτζι μαζί με τη σύντροφό του, Κατερίνα. Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στον εξωτικό προορισμό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να νιώθει happy traveller, αφού δε σταμάτησε να μοιράζεται φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Το άλμπουμ των εξωτικών διακοπών του στα νησιά Φίτζι

Οι δυο τους βίωσαν μια αξέχαστη εμπειρία που θα τη μνημονεύουν κάθε δύσκολη μέρα του χειμώνα. Ειδικότερα βρέθηκαν σε τροπικές παραλίες και πολυτελή θέρετρα, ενώ δοκίμασαν δραστηριότητες στη φύση, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους ακολουθούν για πάντα.

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το Club του 1% είναι ένα φαινόμενο!»

Μέχρι να το ζήσουν από κοντά, ο Πέτρος Πολυχρονίδης κι η αγαπημένη του Κατερίνα, μάθαιναν για τα εξωτικά νησιά Φίτζι, στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, από μαρτυρίες. Μεταξύ άλλων είχαν ακούσει για την απαράμιλλη ομορφιά τους, που μαγνητίζει κάθε επισκέπτη, αλλά και τους ιδιαίτερα φιλόξενους κατοίκους τους. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω κι έτσι δεν μπορεί παρά να νιώθει ευτυχισμένο και γεμάτο. 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
