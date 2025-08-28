Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες πως πάσχει από OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή). Η ίδια, όπως εξήγησε, αντιλαμβάνεται καθημερινά ότι έχει αυτή τη δυσκολία κατά τη διάρκεια της καθαριότητας του σπιτιού της.

«Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία;» αναφέρει στο βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της η influencer.

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή OCD

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή OCD είναι μια επίμονη ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ανεπιθύμητες σκέψεις (ιδεοληψίες) και κατορθωτικές συμπεριφορές (ψυχαναγκασμοί), οι οποίες αποσπούν μεγάλο μέρος του χρόνου και της ενέργειας του ατόμου, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινή του λειτουργία. Παρά τη δυσκολία, με κατάλληλη θεραπεία —όπως γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαρμακευτική αγωγή— πολλά άτομα μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συμπτώματά τους και να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους.