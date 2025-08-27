Ιωάννα Τούνη: Λάμπει από ευτυχία στην αγκαλιά του μικρού Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη μπορεί να έχει χωρίσει εδώ κι αρκετό καιρό με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ωστόσο από τη σχέση αυτή γεννήθηκε ο καρπός του έρωτά τους, ο Πάρης.

Η Ιωάννα Τούνη λατρεύει τον γιο της και της λείπει κάθε φορά που φεύγει στην Αθήνα για να είναι μαζί με τον μπαμπά του, όπως προβλέπει ο νόμος για τους διαζευγμένους γονείς.

«Τώρα το καλοκαίρι βάση συμφώνου ο Δημήτρης τον είχε παραπάνω διάστημα. Δηλαδή τον είχαμε μισό – μισό μήνα. Μου φάνηκε ένας αιώνας ατελείωτος. Είχα εν τω μεταξύ και τα κουλά χαζο…ηλίθια μηνύματα “Πήγες Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου και κάνεις γενέθλια”. Το παιδί έχει και έναν μπαμπά», απάντησε σε όσους την κατέκριναν επειδή πήγε στην Ίμπιζα για τα 32α γενέθλιά της χωρίς το παιδί της.

Στο νέο της βίντεο που ανήρτησε στο Instagram η influencer - επιχειρηματίας εξέφρασε για άλλη μια φορά δημόσια την αγάπη της για τον γιο της. «Πόσο ευλογημένη είμαι που με έκανες μαμά. Σ' αγαπώ», έγραψε στο απόσπασμα που δείχνει τον μικρό Πάρη πάνω στο κρεβάτι να σφιχταγκαλιάζει τη μητέρα του, η οποία «λιώνει» από αγάπη γι' αυτόν.

Ευτυχισμένη μαμά η Ιωάννα Τούνη