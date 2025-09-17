O Γιάννης έβαλε τέλος στην κόντρα με τον Σενγκούν: «Ο αθλητισμός ενώνει»

Η φωτογραφία που ανέβασε και η απάντηση του Τούρκου μπασκετμπολίστα

Με μία μόνο κίνηση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για μια ακόμα φορά τον ακέραιο χαρακτήρα του και το μεγαλείο του ως παίκτης, βάζοντας τέλος στην κόντρα που δημιουργήθηκε στο Ευρωμπάσκετ με τον Τούρκο μπασκετμπολίστα Αλπερέν Σενγκούν

Ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram που αγκαλιάζει τον Σενγκούν και στη λεζάντα έγραψε:

Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»

«Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει».

 

 

Στη συνέχεια έκανε κι ένα story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη για ένα σχόλιο που είχε κάνει κατά τη διάρκεια του live του μετά την κατάκτηση του μεταλλίου σε follower του που του είχε κάνει σχόλιο με τουρκικές σημαίες. 

Εθνική Ελλάδος: Το πάρτι στα αποδυτήρια και το φιλί της Μαράια στον Γιάννη

«Την ώρα του live μου, έκανα κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και για αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», έγραψε.

O Γιάννης έβαλε τέλος στην κόντρα με τον Σενγκούν: «Ο αθλητισμός ενώνει»

Μετά από την κίνηση αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που επιβεβαίωσε την αξιοπρέπεια, το μεγαλείο και την ηθική αξία του κορυφαίου μπασκετμπολίστα στον κόσμο και ο Αλπερέν Σενγκούν ζήτησε συγγνώμη, για τα σχόλια που έκανε μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία που ξεκίνησαν όλη αυτήν την κόντρα. 

Αντετοκούνμπο: «Τα κατάφερα για την Ελλάδα, τον εαυτό & την οικογένειά μου»

«Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή» έγραψε ο Τούρκος αθλητής.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον αγώνα του ημιτελικού και τη νίκη της Τουρκίας ο Αλπερέν Σενγκούν είχε κάνει ένα story στο Instagram στο οποίο έγραφε: «Δε θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;» -μια φράση που εύλογα πολλοί ερμήνευσαν ως παραπομπή στη Μικρασιατική καταστροφή.

O Γιάννης έβαλε τέλος στην κόντρα με τον Σενγκούν: «Ο αθλητισμός ενώνει»

Σαν να μην έφτανε αυτό σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι καλός παίκτης, αλλά όχι και τόσο καλός στις πάσες. 

Ελλάδα - Φινλανδία: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί της Μαράια σε καλάθι του Γιάννη!

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργή του ομοσπονδιακού προπονητή Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είπε πως ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλάει για τον Γιάννη, ενώ ο ίδιος ο Greek Freak τον παρέπεμψε να δει στιγμιότυπα από αγώνες του στο NBA στο YouTube. 

Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα

Το… κακό τρίτωσε όταν ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του για να συγχαρεί τον Γιάννη Αντετονκούνμπο για την ανάδειξή του σε έναν από τους πέντε καλύτερους παίκτες του φετινού Ευρωμπάσκετ, προκαλώντας θύελλα αρνητικών σχολίων διεθνώς. 

Τελικά όμως μετά από το μεγαλείο του Γιάννη να κάνει το πρώτο βήμα, οι δύο αθλητές έβαλαν τέλος στην κόντρα που δημιουργήθηκε μεταξύ τους. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΑΛΠΕΡΕΝ ΣΕΝΓΚΟΥΝ
 |
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
 |
NBA
