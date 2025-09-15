Εθνική Ελλάδος: Το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια με τον Γιάννη dj

Δεκαέξι χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία του 2009, η Εθνική Ελλάδος ανέβηκε και πάλι στο βάθρο των μεταλλίων του Eurobasket, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά από μια νίκη θρίλερ επί της Φινλανδίας στη Ρίγα.

Με 30 πόντους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο MVP του παιχνιδιού, με τη στήριξη και τη βοήθεια και των άλλων παιδιών της Εθνικής, του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου, που έκανε τρομερό παιχνίδι στην άμυνα, του Κώστα Σλούκα, του Βασίλη Τολιόπουλου, του Κώστα Αντετοκούνμπο και των υπολοίπων.

Εθνική Ελλάδος: Ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια

Μετά την κατάκτηση του ονείρου, οι παίκτες της εθνικής γλέντησαν με την ψυχή τους στα αποδυτήρια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ένα «επικό» live στο Instagram, μεταδίδοντας σε εκατομμύρια followers τη μαγική ατμόσφαιρα.

«Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!», ακούστηκε να λέει γεμάτος συγκίνηση και χαρά, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Light που έχουν γραφτεί για τον ίδιο.

Λίγο αργότερα, με τους στίχους του Λεξ ο Γιάννης λέει στους συμπαίκτες του:

💙🏅🎶 Greek Freak, baby, MVP: ο Γιάννης κάνει live στο Instagram με το τραγούδι του Light για τον... ίδιο!#Εθνικη_Μπασκετ #GiannisAntetokounmpo pic.twitter.com/sOqj5SD9QR — Athletiko (@athletiko_gr) September 14, 2025

«Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το καταλαβαίνεις;».

Τρέλα από Greek Freak στο live του στο insta όπου λίγο πριν είπε: «Αυτό μετάλλιο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου» pic.twitter.com/J2OoS4UzBo — Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025

Οι παίκτες της Εθνικής «ξεσάλωσαν» όταν στα αποδυτήρια μπήκε ο Βασίλης Σπανούλης. Φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, τον «έλουσαν» με σαμπάνια και έπεσαν πάνω του και τον αγκάλιασαν για τον μεγάλο θρίαμβο που πέτυχαν όλοι μαζί.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Για μένα κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο αλλά παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Σας εύχομαι μια καταπληκτική χρονιά με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σαν προπονητής και σαν φίλος», τους είπε εκείνος συγκινημένος.

Γιάννης εκτός… ελέγχου στα αποδυτήρια ραπάρει Mosca από Light με Λαρε να χορεύει ημίγυμνος

Ε Π Ο Σ#hellasbasketball #eurobasket2025 #greekfreak #GREFIN pic.twitter.com/a7eruzbhBh — Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025

Πρωταγωνιστές στα πανηγύρια στα αποδυτήρια ο Κώστας Σλούκας και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που χόρευαν ημίγυμνοι και «μεθυσμένοι» από τη νίκη, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος παρακαλούσε τον Γιάννη να πάει να κάνει ένα ντους για να φύγουν επιτέλους για το ξενοδοχείο για να φάει και να πιει μια… μπύρα.

Το live του Γιάννη Αντετοκούνμπο τράβηξε την προσοχή και διεθνών αστέρων του αθλητισμού, ανάμεσά τους ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αντέδρασε με τέσσερα φλεγόμενα emoji.

Εθνική Ελλάδος: Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη μετά την κατάκτηση του μεταλλίου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του χθεσινού μικρού τελικού, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram ανεβάζοντας δέκα φωτογραφίες με την οικογένειά του, το στήριγμά του και το λιμάνι του σε όλη του τη ζωή.

Σε αυτές ξεχωρίζουν το τρυφερό φιλί από τη μητέρα του, αλλά και η αγκαλιά από τη σύζυγό του, που βρέθηκε με τα παιδιά τους στις κερκίδες του γηπέδου.

Σε μία άλλη τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο πανηγυρίζουν τη νίκη, ενώ ανατριχίλα προκάλεσε η φωτογραφία στην οποία ο Γιάννης έχει στους ώμους του τη γαλανόλευκη.

Άλλωστε ο ίδιος το είπε με δάκρυα στα μάτια «είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

Εθνική Ελλάδος: Η οικογένεια Αντετοκούνμπο πανηγυρίζει το μετάλλιο

Και η οικογένεια όμως του Greek Freak πανηγύρισε με πάθος την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Κατά την επιστροφή στο ξενοδοχείο, οπαδοί της Εθνικής αποθέωσαν τους παίκτες, φωνάζοντας συνθήματα, παρασύροντας σε έναν ξέφρενο χορό τη μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την κυρία Βερόνικα, η οποία τραγουδούσε ρυθμικά τα συνθήματα μαζί με τον γιο της Κώστα και τη σύζυγό του.

Giannis is singing with the fans and mom Veronica joins with Kostas! WHAT A MOMENT😮‍💨



What it means to Giannis and the ENTIRE Antetokounmpo family🥺🇬🇷 #EuroBasket @athletiko_gr pic.twitter.com/iAETWcTmaG — valiapilianidi (@valiapilianidi) September 14, 2025

Ο δε Κώστας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον ίδιο η χθεσινή νίκη. Ανέβασε λοιπόν δύο φωτογραφίες, η μία δείχνει τον ίδιο με τον Γιάννη και τον Θανάση μικρά παιδιά στο διαμέρισμα που μεγάλωσαν στα Σεπόλια και η άλλη τα τρία αδέλφια με το χάλκινο μετάλλιο στον λαιμό τους.

«Τρία αδέλφια από τα Σεπόλια», έγραψε, πλημμυρίζοντας από περηφάνια για όσα έχουν καταφέρει.

Εθνική Ελλάδος: «Θα είμαι πάντα δίπλα σου»

Συγκινημένη και περήφανη για τον Γιάννη και η σύζυγός του Μαράια, η οποία εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά στα social media και αποθέωσε τον σύζυγό της.

«Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου! Όλα αποκτήθηκαν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε! Τα αξίζεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!», έγραψε.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του EuroBasket γιορτάσαμε την επέτειό μας, την πρώτη μέρα σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε βλέπω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι εδώ – δεν έχουμε τελειώσει ακόμη!», συνέχισε.