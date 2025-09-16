Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το γλέντι για το χάλκινο μετάλλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 10:45 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά
16.09.25 , 10:34 Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης
16.09.25 , 10:33 «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ
16.09.25 , 10:25 Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»
16.09.25 , 10:16 Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια
16.09.25 , 10:12 Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers
16.09.25 , 09:56 Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη
16.09.25 , 09:45 Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
16.09.25 , 09:28 Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, κι ας λένε πίσω από την πλάτη μου»
16.09.25 , 09:12 Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον
16.09.25 , 09:11 Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα
16.09.25 , 09:03 Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
16.09.25 , 09:01 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown
16.09.25 , 09:00 Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;
16.09.25 , 08:58 «Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος - Το μήνυμα στους συμμαθητές του
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ / ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Η Εθνική μπάσκετ "τα 'σπασε" στα μπουζούκια! / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρέα με τον Θοδωρή Φέρρη διασκέδασαν ο Βασίλης Σπανούλης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι παίκτες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζοντας έτσι τη μεγάλη διάκριση που πέτυχαν!

Δύο μέρες έχουν περάσει από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα της Λετονίας, και η Εθνική μας ομάδα δεν έχει σταματήσει να πανηγυρίζει! Δικαίως, αφού έβγαλαν ξανά τους Έλληνες στους δρόμους -μετά από 16 χρόνια- για να γιορτάσουν τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Στα μπουζούκια η διάθεσή τους ήταν ανεβασμένη στα ύψη, ο χορός και το τραγούδι δεν έλειψαν και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν αποτύπωσαν ξεκάθαρα τη χαρά όλων. 

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία

Στα μπουζούκια η Εθνική ομάδα μπάσκετ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με το μικρόφωνο στο χέρι πλάι σε Θανάση και Γιάννη / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Μεταξύ άλλων, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Tyler Dorsey, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Νίκος Ζήσης αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος συμπλήρωσαν την όμορφη παρέα στο Ποσειδώνιο. 

Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας

Στα τραπέζια και πολλές από τις συντρόφους των παικτών. 

Γλέντια Σπανούλη μετά το χάλκινο μετάλλιο

Γλέντια Σπανούλη στα μπουζούκια / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Καθώς η βραδιά εξελισσόταν και το κέφι χτυπούσε «κόκκινο», ο Θοδωρής Φέρρης πλησίασε τους μπασκετμπολίστες και έδωσε το μικρόφωνο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο guard του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας δε δίστασε να πει κι ένα τραγούδι! Ποιο ήταν αυτό; Μα φυσικά το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» που είχε διασκευαστεί και τη δεκαετία του '80 για τις ανάγκες της τότε ομάδας με Γκάλη και Γιαννάκη. 

Εθνική Ελλάδος: Το πάρτι στα αποδυτήρια και το φιλί της Μαράια στον Γιάννη

Ο Λαρεντζάκης τραγούδησε και χειροκροτήθηκε

Σε ρόλο τραγουδιστή ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

«Με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, με τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά ξεκινάμε και νικάμε και μετάλλιο πήρα ξανά», τραγούδησε ο Λαρεντζάκης για να αποσπάσει το πιο θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών του αλλά και όσων βρίσκονταν στο Ποσειδώνιο σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά. 

Αντετοκούνμπο: «Τα κατάφερα για την Ελλάδα, τον εαυτό & την οικογένειά μου»

Οι συμπαίκτες του τον έραναν με λουλούδια και δε σταμάτησαν να χειροκροτούν. Στη συνέχεια, ξεκίνησε ο χορός. Με Σπανούλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανεβαίνουν στην πίστα. 

 

@rospytv #fy #foryou #rospytv #rospy #antetokounmpo ♬ πρωτότυπος ήχος - 🔴RospyTV🔵

Φυσικά δεν έλειψαν τα πειράγματα στον Θανάση Αντετοκούνμπο, στον οποίο και αφιέρωσαν το «Πού 'σαι Θανάση»!

@thodorisferrisunplugged #thodorisferris #thodorisferrisunplugged #thodorisferrislive #fypdong #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Thodoris Ferris Unplugged

Να σημειωθεί ότι ο λόγος απουσίας των παικτών του Παναθηναϊκού από τη βραδιά είναι γιατί βρίσκονται σε πρόγραμμα άμεσης αναχώρησης για την Αυστραλία, προκειμένου να συμμετάσχουν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ελλάδα - Φινλανδία: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί της Μαράια σε καλάθι του Γιάννη!

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την ξέφρενη βραδιά της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στα μπουζούκια:

Η Εθνική στον Θοδωρή Φέρρη

Η Εθνική μπάσκετ στα μπουζούκια / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Γλέντι της εθνικής στα μπουζούκια  

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «πνιγμένος» στα πανέρια / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Χόρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 

Γιάννης, Λαρεντζάκης και Σπανούλης το έριξαν στον χορό / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

 Φέρρης με Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Θοδωρής Φέρρης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Γιάννης και Σπανούλης 

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Σπανούλης / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Ο Βασίλης Σπανούλης

Σε μεγάλα κέφια ο Σπανούλης / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) 

Κατσίβελης και Dorsey 

Δημήτρης Κατσίβελης και Tyler Dorsey / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Σπανούλης και Χοψονίδου

Ο Βασίλης Σπανούλης με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου / INTIME (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 |
TYLER DORSEY
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top