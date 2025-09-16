Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα

Παρέα με τον Θοδωρή Φέρρη διασκέδασαν ο Βασίλης Σπανούλης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι παίκτες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζοντας έτσι τη μεγάλη διάκριση που πέτυχαν!
Δύο μέρες έχουν περάσει από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα της Λετονίας, και η Εθνική μας ομάδα δεν έχει σταματήσει να πανηγυρίζει! Δικαίως, αφού έβγαλαν ξανά τους Έλληνες στους δρόμους -μετά από 16 χρόνια- για να γιορτάσουν τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Στα μπουζούκια η διάθεσή τους ήταν ανεβασμένη στα ύψη, ο χορός και το τραγούδι δεν έλειψαν και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν αποτύπωσαν ξεκάθαρα τη χαρά όλων.
Μεταξύ άλλων, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Tyler Dorsey, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Νίκος Ζήσης αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος συμπλήρωσαν την όμορφη παρέα στο Ποσειδώνιο.
Στα τραπέζια και πολλές από τις συντρόφους των παικτών.
Καθώς η βραδιά εξελισσόταν και το κέφι χτυπούσε «κόκκινο», ο Θοδωρής Φέρρης πλησίασε τους μπασκετμπολίστες και έδωσε το μικρόφωνο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο guard του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας δε δίστασε να πει κι ένα τραγούδι! Ποιο ήταν αυτό; Μα φυσικά το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» που είχε διασκευαστεί και τη δεκαετία του '80 για τις ανάγκες της τότε ομάδας με Γκάλη και Γιαννάκη.
«Με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, με τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά ξεκινάμε και νικάμε και μετάλλιο πήρα ξανά», τραγούδησε ο Λαρεντζάκης για να αποσπάσει το πιο θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών του αλλά και όσων βρίσκονταν στο Ποσειδώνιο σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
Οι συμπαίκτες του τον έραναν με λουλούδια και δε σταμάτησαν να χειροκροτούν. Στη συνέχεια, ξεκίνησε ο χορός. Με Σπανούλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανεβαίνουν στην πίστα.
Φυσικά δεν έλειψαν τα πειράγματα στον Θανάση Αντετοκούνμπο, στον οποίο και αφιέρωσαν το «Πού 'σαι Θανάση»!
Να σημειωθεί ότι ο λόγος απουσίας των παικτών του Παναθηναϊκού από τη βραδιά είναι γιατί βρίσκονται σε πρόγραμμα άμεσης αναχώρησης για την Αυστραλία, προκειμένου να συμμετάσχουν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Δείτε φωτογραφικό υλικό από την ξέφρενη βραδιά της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στα μπουζούκια: