Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας

Η ζωή των διεθνών μας, εκτός παρκέ - Δείτε φωτογραφίες

10.09.25 , 12:32 Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ πέρασε το βράδυ της Τρίτης στους «4» του Eurobasket 2025, κερδίζοντας τη Λιθουανία με 87-76! 

Από το πλευρό των «διεθνών» δε λείπουν στιγμή οι σύντροφοι τους, που τους στηρίζουν σε κάθε τους βήμα. Δείτε τις κυρίες που πρωταγωνιστούν στις ζωές των παικτών εκτός παρκέ!

Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ

Κώστας Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας είναι παντρεμένος με τη Μαρία Δαρσινού. Το ζευγάρι τέλεσε τον πολιτικό του γάμο τον Ιούνιο του 2021 και λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, απέκτησαν την κόρη τους, Βαλέρια. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2023, ενώθηκαν με τα δεσμά του θρησκευτικού γάμου στη Βουλιαγμένη. Τον Ιούνιο του 2024 γεννήθηκε ο γιος τους Γιάννης, τον οποίο βάφτισαν τον περασμένο Ιούλιο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η σύντροφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Mariah Riddlesprigger, είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας. Είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου με πτυχίο στη διαχείριση αθλημάτων και τη κοινωνιολογία, ενώ έχει εργαστεί στο παρελθόν στην NBA Summer League και στους Philadelphia 76ers. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 κι έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Η Γιώτα Γεωργοπούλου είναι η μελαχρινή καλλονή που έχει κλέψει την καρδιά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Η σχεδιάστρια μαγιό κι ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού είναι ζευγάρι τα τελευταία 4,5 χρόνια. Μάλιστα, έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα στη σχέση τους, αφού μένουν κάτω από την ίδια στέγη στα νότια προάστια. Η 27χρονη καλλονή θαυμάζει τον σύντροφό της και σχεδόν σε κάθε αγώνα του βρίσκεται στις εξέδρες και του στέλνει τη θετική της ενέργεια.

Κώστας Παπανικολάου

Η Αγγελική Μπίθα εδώ κι αρκετά χρόνια είναι η γυναίκα που στηρίζει τον Κώστα Παπανικολάου, έχοντας δημιουργήσει μαζί μια όμορφη οικογένεια. Η πρώτη  κόρη του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο στις 31 Μαρτίου 2021, ενώ το καλοκαίρι του 2023 γεννήθηκε η δεύτερη κορούλα του παίκτη του Ολυμπιακού.

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ελληνοαμερικανός σούτινγκ γκαρντ είναι παντρεμένος με την εντυπωσιακή Τζούλι Μακάμπι, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Σίλο Μπλέιζ, τον Δεκέμβριο του 2023. οι αναρτήσεις του Ντόρσεϊ αλλά και της Τζούλι με τον γιο τους στα social media... πολλές!

@julimccabe Can i get a OHYEAAAA!! 😂😂 tyler and i stay doing this. Its like were in middle school. Shiloh was kind of with us. We should try again now that he blabbers. #ohyeah #canigetahoya @tylerdorsey13 ♬ original sound - Jules

Βασίλης Τολιόπουλος

Εδώ κι αρκετό καιρό ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ζευγάρι με την αθλήτρια του χάντμπολ, Μαρία Χατζηπαρασίδου. Τον περασμένο Ιούνιο, η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι με τους δυο τους να απολαμβάνουν τους πρώτους μήνες με τον μικρό του πρίγκιπα.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Είναι μόλις 20 ετών κι ήδη πρωταγωνιστεί στα παρκέ. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη στον Εύοσμο, από Γεωργιανούς γονείς, είναι ζευγάρι με τη νεαρή καλλονή Nicky Miino (όπως είναι το όνομά της στο Instagram). Η σύντροφός του που επίσης ασχολείται με το μπάσκετ, φροντίζει να βρίσκεται δίπλα του σε κάθε του βήμα. Αγαπούν πολύ τα ταξίδια και δεν κρύβουν τον έρωτά τους, αφού και οι δυο έχουν δημοσιεύσει ανά διαστήματα αρκετά κοινά τρυφερά στιγμιότυπα.

Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας

Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κι η Ντέμη Φιλιππάκου, η οποία είναι γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια, μετρούν πέντε χρόνια κοινής πορείας, έχοντας δημιουργήσει μια δυνατή και δεμένη οικογένεια. Το 2024 ήρθε στον κόσμο η κορούλα τους που πήρε το όνομα «Βελένα». Ανάμεσα στους νονούς της μικρούλας ήταν κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Βασίλης Σπανούλης

Εκτός από coach της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ 2025, ο Βασίλης Σπανούλης είναι και... αρχηγός στο θέμα της οικογένειας. Ως γνωστόν είναι παντρεμένος με την πρώην μοντέλο και Σταρ Ελλάς, Ολυμπία Χοψονίδου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Ιούνιο του 2011 και με θρησκευτικό τον Ιούνιο του 2013. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τρία αγόρια και τρία κορίτσια.

