Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ

Πέρασε τη Λιθουανία και συνεχίζει στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ελλάδος. Προεξάρχοντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε άλλη μία μαγική εμφάνιση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει μετά από 16 χρόνια στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Εθνική Ανδρών έκαμψε την αντίσταση και της Λιθουανίας, στα προημιτελικά της διοργάνωσης και με το τελικό 87-76 έδωσε συνέχεια στην απτόητη πορεία της προς το βάθρο! Στη «μάχη» της τετράδας, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η... παρέα του, όχι μόνο το πίστεψαν, αλλά το έκαναν και πράξη! Με μία μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην ισχυρή Λιθουανία του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας και των 10 χιλιάδων Λιθουανών φιλάθλων στην Arena Riga της Λετονίας, πήραν μία άνετη νίκη. Αυτή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Με φανταστική άμυνα κυρίως, με τον “Giannis” να σημειώνει 29 πόντους με 9/14 δίποντα και 11/16 βολές, αλλά και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτει 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, τον Κώστα Σλούκα διψήφιο με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να μετρά 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε ειδική αποστολή να μαρκάρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και έκανε ό,τι μπορούσε, έστω κι αν χρεώθηκε με φάουλ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 4 κοψίματα είπε «στοπ» στις άγριες ορέξεις των Λιθουανών.

Η εθνική είχε 9/29 τρίποντα (8/22 η Λιθουανία). Ευστόχησε σε 22/28 βολές (16/21 οι παίκτες του Κουρτινάιτις. Μάζεψε 34 ριμπάουντ (35 οι Λιθουανοί) και υπέπεσε σε 12 φάουλ (13 οι αντίπαλοι). Κυρίως, όμως είχε πίστη!

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87