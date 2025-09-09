Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ

Στη ζώνη των μεταλλίων η Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 00:13 Αυτά Τα Γκλοπ Και Τα Γάντια Είχαν Μαζί Τους Οι Γιοι Υπουργού Του ΣΥΡΙΖΑ
09.09.25 , 23:49 Θεσσαλονίκη: Καρέ Καρέ Η Δράση Των Ληστών Σε Μαγαζιά Που Διανυκτερεύουν
09.09.25 , 23:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά
09.09.25 , 23:16 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
09.09.25 , 23:05 Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ
09.09.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 9/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
09.09.25 , 22:06 Γ. Παπαδόπουλος για Εύβοια: Eνδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ
09.09.25 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 9/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 86.000.000 ευρώ
09.09.25 , 21:48 Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
09.09.25 , 21:44 Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»
09.09.25 , 21:30 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Νέο θεραπευτήριο, δωρεά της Motor Oil
09.09.25 , 21:29 Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
09.09.25 , 20:47 Σεισμός Νέα Στύρα: «Λαβώθηκαν» 15 σπίτια - Επηρεάστηκε το ρήγμα του Ωρωπού;
09.09.25 , 20:44 CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς έπιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέρασε τη Λιθουανία και συνεχίζει στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ελλάδος. Προεξάρχοντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε άλλη μία μαγική εμφάνιση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει μετά από 16 χρόνια στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Εθνική Ανδρών έκαμψε την αντίσταση και της Λιθουανίας, στα προημιτελικά της διοργάνωσης και με το τελικό 87-76 έδωσε συνέχεια στην απτόητη πορεία της προς το βάθρο! Στη «μάχη» της τετράδας, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η... παρέα του, όχι μόνο το πίστεψαν, αλλά το έκαναν και πράξη! Με μία μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην ισχυρή Λιθουανία του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας και των 10 χιλιάδων Λιθουανών φιλάθλων στην Arena Riga της Λετονίας, πήραν μία άνετη νίκη. Αυτή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. 

Με φανταστική άμυνα κυρίως, με τον “Giannis” να σημειώνει 29 πόντους με 9/14 δίποντα και 11/16 βολές, αλλά και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτει 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, τον Κώστα Σλούκα διψήφιο με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να μετρά 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε ειδική αποστολή να μαρκάρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και έκανε ό,τι μπορούσε, έστω κι αν χρεώθηκε με φάουλ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 4 κοψίματα είπε «στοπ» στις άγριες ορέξεις των Λιθουανών.

Η εθνική είχε 9/29 τρίποντα (8/22 η Λιθουανία). Ευστόχησε σε 22/28 βολές (16/21 οι παίκτες του Κουρτινάιτις. Μάζεψε 34 ριμπάουντ (35 οι Λιθουανοί) και υπέπεσε σε 12 φάουλ (13 οι αντίπαλοι). Κυρίως, όμως είχε πίστη!

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
 |
ΡΙΓΑ
 |
΄ΛΕΤΟΝΙΑ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top