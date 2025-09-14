Ελλάδα - Φινλανδία: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί της Μαράια σε καλάθι του Γιάννη!

Το πριν και το μετά του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Από το 2013 στο 2025! / MEGA

Στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται φυσικά η Μαράια Ρίντλσπριγκερ. Το παιχνίδι της 16ετιας σήμερα για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας στο Eurobasket, ενάντια στην αξιόμαχη Φινλανδία και η Μαράια βρίσκεται στο γήπεδο για να πανηγυρίσει και εμψυχώσει όσο περισσότερο μπορεί.

Εκεί δεν είναι μόνη, μαζί της έχει τους δύο γιους της με τον Greek Freak - Μάβερικ και Λίαμ - και ζητωκραυγάζουν σε κάθε καλάθι του μπαμπά τους. Όχι άδικα! Η Εθνική μάχεται για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 και ο Γιάννης δίνει τον καλύτερο εαυτό του γι' αυτόν τον σκοπό.

Δείτε το βίντεο που πόσταρε στα social media της η FIBA:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαράια Ρίντλσπριγκερ παντρεύτηκαν την Κυριακή 1/9/2024 σε πολυτελές ξενοδοχείο της Μεσσηνίας. Το ζευγάρι συμπλήρωνε τότε δέκα χρόνια κοινής πορείας και αποφάσισαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χέρι χέρι με τη σύζυγό του / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Greek Freak και η Μαράια έχουν τέσσερα παιδιά, τον Λίαμ - Τσαρλς, τον Μάβερικ - Σάι, την Εύα - Μπρουκ και την Άρια - Κάπρι.