Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη.

O κ. Μητσοτάκης τον συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της, της κατάκτησης της τρίτης θέσης στο Eurobasket 2025, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στη Λετονία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθειά τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.