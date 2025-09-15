Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία

«Περήφανη η Ελλάδα για την προσπάθεια των παικτών της εθνικής μπάσκετ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 21:05 Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
15.09.25 , 20:52 «Ταραχή» στα «ήρεμα νερά»: Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο
15.09.25 , 20:31 Στα δικαστήρια o γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του στο Star
15.09.25 , 20:10 Συγκλονίζει στο Star o οδηγός τρόλεϊ που δέχθηκε άγρια επίθεση στον Πειραιά
15.09.25 , 20:07 Κώστας Κόκλας: Ο ηθοποιός που τον μπέρδεψαν και πήγαν να τον... λιντσάρουν!
15.09.25 , 20:00 Η Ford Βελμάρ συμμετέχει στον αγώνα κατά της πείνας
15.09.25 , 19:12 Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»
15.09.25 , 18:57 Στο Λονδίνο αύριο ο Τραμπ - Έτοιμη η αστυνομία «για κάθε ενδεχόμενο»
15.09.25 , 18:44 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
15.09.25 , 18:23 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»
15.09.25 , 18:19 Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
15.09.25 , 17:49 Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!
15.09.25 , 17:49 Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα
15.09.25 , 17:42 Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο
15.09.25 , 17:37 Στη φυλακή 3 άτομα για απόπειρα δολοφονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
Στα δικαστήρια o γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του στο Star
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Κώστας Κόκλας: Ο ηθοποιός που τον μπέρδεψαν και πήγαν να τον... λιντσάρουν!
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του
«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Δημήτρης Παπαμήτσος
Μητσοτάκης Σπανούλης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη

O λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξω φρενών λόγω...Αντετοκούνμπο

O κ. Μητσοτάκης τον συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της, της κατάκτησης της τρίτης θέσης στο Eurobasket 2025, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στη Λετονία.    

Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης

Σύμφωνα με κυβερνητικές  πηγές ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθειά τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top