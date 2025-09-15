Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη.
O λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξω φρενών λόγω...Αντετοκούνμπο
O κ. Μητσοτάκης τον συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της, της κατάκτησης της τρίτης θέσης στο Eurobasket 2025, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στη Λετονία.
Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθειά τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο