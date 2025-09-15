EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο

H Eθνική ομάδα μπάσκετ επέστρεψε με το μετάλλιο στα χέρια

Με τα μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος η Εθνική μας Ελλάδα μπάσκετ έφτασε το μεσημέρι της Αθήνας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Τους κορυφαίους μας παίκτες που κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο στην αναμέτρηση με την Φινλανδία με σκορ 92-89, υποδέχτηκαν οι fans κρατώντας ανθοδέσμες.

O Bασίλης Σπανούλης δέχτηκε μία ανθοδέσμη στο αεροδρόμιο/ φωτογραφία από Intime

O Σπανούλης έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος/ φωτογραφία από intime

Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανώς συγκινημένος δήλωσε πως αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα.

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά” ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Κώστας Παπανικολάου/ φωτογραφία από intime

Και ο Κώστας Παπανικολάου όμως τόνισε πως από χθες νιώθουν ευλογημένοι καθώς λαμβάνουν πολλά μηνύματα αγάπης.

"Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία” ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός προπονητής.