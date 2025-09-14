Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Χάλκινη η Εθνική στο Eurobasket 2025!

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025! Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στο σημερινό «μικρό» τελικό της διοργάνωσης με την Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 92-89!

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει... χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16... στείρα χρόνια!

Η διάρκεια στην άμυνα, που... εξαφάνισε την απειλή του ΝΒΑερ, Λάουρι Μάρκανεν τουλάχιστον μέχρι το 30΄, η ευστοχία από τα 6,75, που έλειψε από το κρίσιμο ματς με την Τουρκία και η επαναφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις, απλοποίησαν το έργο της Εθνικής για 36΄, καθώς στο τελευταίο τετράλεπτο και από το +17 (81-64) κινδύνευσε να χάσει τα πάντα!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε από το ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (48-34) και με τρίποντες-ενέσεις έσβηνε κάθε προσπάθεια ανατροπής των αντιπάλων, μέχρι το 36΄, όταν οι Φιλανδοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 9-25 και στα 5΄΄ πριν τη λήξη βρέθηκαν στο -1 (90-89), μετά από 2/3 εύστοχες βολές του Βάλτονεν. Ο τελευταίος αστόχησε στην τελευταία με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί εξ επαφής και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαμόρφωσε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας το τελικό σκορ, καθώς ο Γιάντουνεν αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης σχεδόν από το κέντρο του παρκέ.

Με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ τελείωσε τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ 20 πόντους με 5/9 τρίποντα συμπλήρωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και 15 με 4/10 πρόσθεσε ο Τολιόπουλος.

Στο «αντίο» του στην Εθνική Ανδρών, ο Κώστας Σλούκας έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά με απολογισμό 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από την Φινλανδία, που για πρώτη φορά στην Ιστορία της τερμάτισε στην 4η θέση σε Ευρωμπάσκετ, ξεχώρισε ο... σβηστός για τρία δεκάλεπτο, Λάουρι Μάρκανεν, με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Ελίας Βάλτονεν. «Πληγή» για το σύνολο του Ελίας Τουόβι τα τρίποντα, όπου μέτρησε 13/39!

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Η Εθνική μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ, με τον Ντόρσεϊ να ανοίγει τον χορό των... τρίποντων, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει πραγματικό ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση και τον Παπανικολάου να έχει... σβήσει τον Μάρκανεν στο παρκέ. Τα παραπάνω βοήθησαν την «γαλανόλευκη» να ξεφύγει με νταμπλ σκορ στο 5΄ (12-6) και να μην αισθανθεί πίεση από την Φινλανδία μέχρι το τέλος της περιόδου (24-15 στο 10΄).

Με τρίποντο του Σλούκα στην εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη εξασφάλισε για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (27-17 στο 11΄), αλλά η είσοδος του Μούρινεν, άλλαξε προσωρινά την απόλυτη κυριαρχία της Εθνικής.

Ο 18χρονος Φιλανδός μέτρησε σε αυτό το διάστημα 2 καρφώματα, ένα κλέψιμο, ενώ κέρδισε και δύο φάουλ από Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο (αντιαθλητικό), δίνοντας ώθηση στην ομάδα του να απαντήσει με ένα σερί 0-9 για το 27-26 στο 13΄.

Ωστόσο, το καλάθι του Ντόρσεϊ στην επόμενη φάση απέτρεψε μία πιθανή ανατροπή, με την Ελλάδα να απαντά με δικό της σερί 9-0 για το 36-26 στο 15΄ και τον Giannis να υπογράφει το «γαλανόλευκο» ξέσπασμα. Ο Μάρκανεν πάλεψε να φέρει την Φινλανδία και πάλι σε απόσταση αναπνοής, αλλά ήταν η σειρά του Τολιόπουλου να λάμψει στο παρκέ και με προσωπικές του ενέργειες από τα 6,75 και από αιφνιδιασμούς που ξεκίνησαν από την άμυνα του να στείλει την Ελλάδα στα αποδυτήρια στο +14 (48-34).

Ένα μίνι μπλακ άουτ της Εθνικής, επέτρεψε στην Φινλανδία να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 5-12 για το 53-46 στο 25΄. Ωστόσο, Ντόρσεϊ και Τολιόπουλος είχαν και πάλι έτοιμες τις απαντήσεις από τα 6,75, για να επαναφέρει τη διαφορά στα... γνώριμα επίπεδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με... γκολ-φάουλ (64-53), πριν ο Μήτογλου συνδεθεί και αυτός από την περιφέρεια και διαμορφώσει το 69-56 στο 30΄.

Το νέο τρίποντο του Μήτογλου στο 32΄ επανέφερε τη διαφορά στο +14 (73-59), για να ακολουθήσει ένα σερί 0-4 της Φινλανδίας (73-63), που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα της, καθώς ο Τολιόπουλος όπλισε για ακόμη μία φορά από τα 6,75, διαμόρφωσε το 76-63, για να ευστοχήσει από την ίδια θέση ο Ντόρσεϊ στο 36΄ και να χαρίσει στην Εθνική τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα (81-64). Και πάλι, όμως, η Φινλανδία δεν τα παράτησε και με τρίποντο του Ενκαμουά ολοκλήρωσε στο 39΄ ένα επιμέρους σκορ 5-18, μειώνοντας σε 86-82. Ο Giannis απάντησε με καλάθι και φάουλ (89-83), αλλά ο Μάρκανεν δεν λάθεψε από τα 6,75 (89-86). Η «γαλανόλευκη» πέταξε μία κατοχή και στα 20,3΄΄ ο Λιτλ μείωσε ακόμη περισσότερο με βολές για το 89-87. Ο Σλούκας μέτρησε 1/2 από την ίδια θέση (90-87), πριν ο Παπανικολάου υποπέσει σε λάθος φάουλ σε τρίποντο του Βάλτνονεν στα 5.7΄΄ για τη λήξη. Ο Φιλανδός ευστόχησε στις 2 πρώτες και αστόχησε στην τρίτη, με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ αλλά να αστοχεί και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γ. Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν λάθεψε από τις βολές και διαμόρφωσε το τελικό 92-89, καθώς το μακρινό τρίποντο του Γιάντουνεν δεν είχε τύχη...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Κόντε, Ανάγια

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (5), Τολιόπουλος 15 (4), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2).

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 6, Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2), Μαξούνι, Μάρκανεν 19 (3), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2).