Αντετοκούνμπο: «Τα κατάφερα για την Ελλάδα, τον εαυτό & την οικογένειά μου»

Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των ανδρών.

Ο Greek Freak έδωσε σώμα και ψυχή για να φτάσει η Εθνική στην κατάκτηση ενός μεταλλίου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στη Ρίγα της Λετονίας, ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ, μιλώντας στις κάμερες, είπε πως αυτή η νίκη ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα του.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε πως σήμερα είναι και τα γενέθλια της κορούλας του, Εύα, πράγμα που κάνει την ημέρα ακόμη πιο σημαντική για την οικογένειά του.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο. Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».