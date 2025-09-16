Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»

Λίγο μετά το τέλος του Ευρωμπάσκετ του 2025 που έληξε με όμορφο τρόπο και το χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική ομάδα μπάσκετ, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, έκανε μια ανάρτηση που προβλημάτισε και συζητήθηκε.

Η σύζυγος και μητέρα των παιδιών του Greek Freak, που βρισκόταν όλες αυτές τις μέρες στη Ρίγα της Λετονίας για τους αγώνες, κοινοποίησε στα social media απειλή που δέχθηκε από έναν χρήστη, το όνομα του οποίου μοιάζει τουρκικό.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο / Chris Pizzello/Invision/AP

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε», της έγραψε στα αγγλικά.

Η Μαράια Ρίντλσπριγκερ ανέφερε ότι μπήκε στη διαδικασία να δημοσιοποιήσει το γεγονός για να μάθει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.

Φαίνεται πως το ματς της Ελλάδας με την Τουρκία στα ημιτελικά, όπου ηττηθήκαμε, αλλά και η «κόντρα» Γιάννη - Σενγκούν που πήρε μεγάλες διαστάσεις, έχουν αντίκτυπο και στον κόσμο που παρακολουθεί.

Η απάντηση της Μαράια

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε!

Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!», ήταν το σχόλιο της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μήνυμα που δέχθηκε.