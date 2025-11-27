Αν σας αρέσει η γαριδομακαρονάδα αλλά θέλετε να δοκιμάσετε μία διαφορετική συνταγή αντί για αυτή με την κόκκινη σάλτσα μπορείτε να την απολαύσετε με σάλτσα λιαστής ντομάτας βάζοντας από πάνω μπόλικη φέτα.
Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία εύκολη και νόστιμη συνταγή.
Γαριδομακαρονάδα με σάλτσα λιαστής ντομάτας με φέτα
Υλικά της Συνταγής
• 250 γρ. μακαρόνια
• 2 συσκευασίες γάμπαρη Αργεντινής no2
• 1 συσκευασία σάλτσα φέτα και λιαστή ντομάτα
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 50 ml λευκό κρασί
• 50–70 ml νερό ή ζωμό γαρίδας
• ½ κ.γ. καυτερή πιπεριά
• 1 κ.σ. μαϊντανός
• Αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 30 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
Εκτέλεση της Συνταγής
- Βράσε τα μακαρόνια
- Σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, βράσε τα μακαρόνια al dente. • Κράτησε ½ φλιτζάνι από το νερό τους για τη σάλτσα. Σωτάρισε το σκόρδο • Σε μεγάλο τηγάνι ζέστανε το ελαιόλαδο. • Πρόσθεσε το σκόρδο (και καυτερή πιπεριά αν θέλεις) για 1 λεπτό μέχρι να βγάλει άρωμα. Σάλτσα από λιαστή ντομάτα • Ρίξε τις ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες στο τηγάνι. • Σβήσε με το κρασί (προαιρετικά) και άφησε 1–2 λεπτά να εξατμιστεί. • Πρόσθεσε λίγο νερό ή ζωμό γαρίδας για να αραιώσει ελαφρώς και να γίνει σάλτσα. Προσθήκη γαρίδων • Ρίξε τις γαρίδες και σωτάρισε 3–4 λεπτά μέχρι να αλλάξουν χρώμα. • Αλατοπιπέρωσε και πρόσθεσε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Συνδυασμός με μακαρόνια • Ρίξε τα μακαρόνια στο τηγάνι με τη σάλτσα και ανακάτεψε καλά. • Αν χρειάζεται, πρόσθεσε λίγο από το νερό που κράτησες για να δέσει η σάλτσα. • Σέρβιρε ζεστό με τριμμένη παρμεζάνα (προαιρετικά).
-
- Tips: • Χρησιμοποίησε ελαιόλαδο από τις λιαστές ντομάτες για ακόμα πιο έντονη γεύση. • Μπορείς να προσθέσεις λίγα ντοματίνια cherry για χρώμα και φρεσκάδα.
