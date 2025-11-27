Γαριδομακαρονάδα με σάλτσα λιαστής ντομάτας με φέτα

Μία συνταγή που θα λατρέψουν οι μακαρονάδες

Συνταγες
Αν σας αρέσει η γαριδομακαρονάδα αλλά θέλετε να δοκιμάσετε μία διαφορετική συνταγή αντί για αυτή με την κόκκινη σάλτσα μπορείτε να την απολαύσετε με σάλτσα λιαστής ντομάτας βάζοντας από πάνω μπόλικη φέτα.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία εύκολη και νόστιμη συνταγή.

Γαριδομακαρονάδα με σάλτσα λιαστής ντομάτας με φέτα

Γαριδομακαρονάδα με σάλτσα λιαστής ντομάτας με φέτα 

 Υλικά της Συνταγής 

• 250 γρ. μακαρόνια 
• 2 συσκευασίες γάμπαρη Αργεντινής no2     
• 1 συσκευασία σάλτσα φέτα και λιαστή ντομάτα 
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 50 ml λευκό κρασί
 • 50–70 ml νερό ή ζωμό γαρίδας
• ½ κ.γ. καυτερή πιπεριά 
• 1 κ.σ. μαϊντανός
• Αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 • 30 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
 

Εκτέλεση της Συνταγής

  •  Βράσε τα μακαρόνια
  •   Σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, βράσε τα μακαρόνια al dente. • Κράτησε ½ φλιτζάνι από το νερό τους για τη σάλτσα.   Σωτάρισε το σκόρδο • Σε μεγάλο τηγάνι ζέστανε το ελαιόλαδο. • Πρόσθεσε το σκόρδο (και καυτερή πιπεριά αν θέλεις) για 1 λεπτό μέχρι να βγάλει άρωμα.   Σάλτσα από λιαστή ντομάτα • Ρίξε τις ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες στο τηγάνι. • Σβήσε με το κρασί (προαιρετικά) και άφησε 1–2 λεπτά να εξατμιστεί. • Πρόσθεσε λίγο νερό ή ζωμό γαρίδας για να αραιώσει ελαφρώς και να γίνει σάλτσα.   Προσθήκη γαρίδων • Ρίξε τις γαρίδες και σωτάρισε 3–4 λεπτά μέχρι να αλλάξουν χρώμα. • Αλατοπιπέρωσε και πρόσθεσε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Συνδυασμός με μακαρόνια • Ρίξε τα μακαρόνια στο τηγάνι με τη σάλτσα και ανακάτεψε καλά. • Αν χρειάζεται, πρόσθεσε λίγο από το νερό που κράτησες για να δέσει η σάλτσα. • Σέρβιρε ζεστό με τριμμένη παρμεζάνα (προαιρετικά).
  •  
  •  Tips: • Χρησιμοποίησε ελαιόλαδο από τις λιαστές ντομάτες για ακόμα πιο έντονη γεύση. • Μπορείς να προσθέσεις λίγα ντοματίνια cherry για χρώμα και φρεσκάδα.

Δείτε το Breakfast@Star  

