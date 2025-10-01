O Παναγιώτης Φωτόπουλος έδωσε τη συνταγή που λατρεύουν τα παιδιά

Εύκολη συνταγή για κοτομπουκιές με sause γιαουρτιού

Γύρισες από τη δουλειά “με την ψυχή στο στόμα” και αγχώθηκες για το τι θα μαγειρέψεις στο παιδί σου που σε λίγο θα γυρίσει από το σχολείο;

Λαχταριστό κοτόπουλο γεμιστό με μοτσαρέλα και φρέσκια ντομάτα

Ο Παναγιώτης Φωτόπουλος τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία εύκολη και γρήγορη συνταγή που λατρεύουν τα παιδιά.

MasterChef: Τεράστια ανατροπή! Αυτός ο παίκτης αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Κοτομπουκές με πατάτες 

Ο σεφ που στα 19 του χρόνια πήγε για δουλειά στην Αγγλία και άρχισε να δουλεύει πρώτα ως λαντζέρης και στη συνέχεια ως μάγειρας σε εστιατόρια και pubs, μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κοτομπουκιές με πατάτες και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές του Star τη διαδικασία.

Υλικά (για 2-3 άτομα)
 
500 γρ. κοτόπουλο (μπουκιές από στήθος ή μπούτι)
200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένο (προαιρετικά)
1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά ή καπνιστή
1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
Αλάτι, πιπέρι
150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
100 γρ. κορν φλάουρ
Ηλιέλαιο για τηγάνισμα
Σος γιαούρτι Υλικα:
200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
Χυμός από λάιμ
Ξύσμα από λάιμ
1 κ.γ. πάπρικα
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση κοτοπουλο
 
Σε μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το σκόρδο, την πάπρικα, τα μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι.
Προσθέτουμε το κοτόπουλο σε μπουκιές, το καλύπτουμε καλά και αφήνουμε για 10-15 λεπτά (ή και όλο το βράδυ στο ψυγείο για πιο έντονη γεύση). Σε άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι και το κορν φλάουρ. Παίρνουμε κάθε μπουκιά κοτόπουλου, την βουτάμε στο μείγμα αλευριού ώστε να καλυφθεί καλά. Τηγανίζουμε σε καυτό λάδι (170°C) για 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό και χρυσαφένιο.

Δείτε το Breakfast@Star

 

