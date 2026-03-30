To StarX επιστρέφει και εστιάζει στην ψυχική υγεία

Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες

Το StarX επανέρχεται δυναμικά με μία σειρά εκπομπών που ασχολούνται με θέματα της καθημερινότητας, αλλά και του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Ήδη μέσα από το κανάλι Youtube του Star, έκανε πρεμιέρα, η εκπομπή Red Flags by Valentina, με τη δημοσιογράφο Βαλεντίνα Καραγεωργίου.

Καλεσμένοι της Βαλεντίνας Καραγγεωργίου, θα είναι καταξιωμένοι ειδικοί του χώρου, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση, θα δίνουν πολύτιμες συμβουλές στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα τους.

Στην πρώτη εκπομπή. Βρέθηκε στο πλατό, η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, η οποία μίλησε για το φαινόμενο του «εγκλωβισμού» σε μία εργασιακή σχέση. Είναι μια πολύ διαδεδομένη συνθήκη στις σύγχρονες κοινωνίες, κάτι που ταλαιπωρεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Η Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, μιλάει για τις δυσκολίες στο επαγγελματικό περιβάλλον

Πώς συνδέεται το «επαγγελματικό βάλτωμα» με τις προσωπικές σχέσεις; Πώς μπορεί να επιδράσει η άσχημη επαγγελματική καθημερινότητα την οικογένεια, τις φιλίες, ακόμα και τον συναισθηματικό μας κόσμο;

Οι απαντήσεις, σε αυτό και σε πολλά ακόμα ερωτήματα, στο Red Flags by Valentina, κάθε Παρασκευή στις 21:00 από το κανάλι του Star στο YouTube