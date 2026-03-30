To StarX επιστρέφει και εστιάζει στην ψυχική υγεία

Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου, κάνει πρεμιέρα, με το Red Flags by Valentina

Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το StarX επανέρχεται με εκπομπές που εστιάζουν στην ψυχική υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
  • Η εκπομπή 'Red Flags by Valentina' με τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου έκανε πρεμιέρα στο YouTube.
  • Καλεσμένη της πρώτης εκπομπής ήταν η Ψυχολόγος Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, που συζήτησε για τον 'εγκλωβισμό' σε εργασιακές σχέσεις.
  • Η εκπομπή εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ επαγγελματικού βαλτώματος και προσωπικών σχέσεων.
  • Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 21:00 στο κανάλι του Star στο YouTube.

Το StarX επανέρχεται δυναμικά με μία σειρά εκπομπών που ασχολούνται με θέματα της καθημερινότητας, αλλά και του σύγχρονου τρόπου ζωής. 
Ήδη μέσα από το κανάλι Youtube του Star, έκανε πρεμιέρα, η εκπομπή Red Flags by Valentina, με τη δημοσιογράφο Βαλεντίνα Καραγεωργίου

Δείτε ολόκληρη την πρώτη εκπομπή Red Flags by Valentina


Καλεσμένοι της Βαλεντίνας Καραγγεωργίου, θα είναι καταξιωμένοι ειδικοί του χώρου, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση, θα δίνουν πολύτιμες συμβουλές στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. 

Στην πρώτη εκπομπή. Βρέθηκε στο πλατό, η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, η οποία μίλησε για το φαινόμενο του «εγκλωβισμού» σε μία εργασιακή σχέση. Είναι μια πολύ διαδεδομένη συνθήκη στις σύγχρονες κοινωνίες, κάτι που ταλαιπωρεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και επηρεάζει την καθημερινότητά τους. 

Πώς συνδέεται το «επαγγελματικό βάλτωμα» με τις προσωπικές σχέσεις; Πώς μπορεί να επιδράσει η άσχημη επαγγελματική καθημερινότητα την οικογένεια, τις φιλίες, ακόμα και τον συναισθηματικό μας κόσμο;

Οι απαντήσεις, σε αυτό και σε πολλά ακόμα ερωτήματα, στο Red Flags by Valentina, κάθε Παρασκευή στις 21:00 από το κανάλι του Star στο YouTube 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
