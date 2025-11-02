Οι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 03/11/2025 – 09/11/2025

Ο Νοέμβριος ξεκινά δυναμικά για τα ερωτικά μας, με μια σειρά από έντονες όψεις που ξυπνούν πάθη, ξεκαθαρίζουν συναισθήματα και φέρνουν αλλαγές εκεί όπου η σχέση ή το ενδιαφέρον είχε μείνει στάσιμο. Στις 03/11/2025, το τετράγωνο Αφροδίτης-Δία φέρνει υπερβολές, ενθουσιασμό και διάθεση για ρομαντικές κινήσεις, αλλά και την τάση να εξιδανικεύετε ανθρώπους ή να βιάζεστε.
Είναι μια μέρα με πολύ συναίσθημα και ζεστασιά, αρκεί να κρατήσετε λίγο μέτρο και να μην υπόσχεστε περισσότερα από όσα μπορείτε να δώσετε. Στις 04/11/2025, η ατμόσφαιρα μαλακώνει και γίνεται πιο ονειρική, με τον Άρη να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Η ενέργεια του πάθους συναντά τη φαντασία και τη βαθύτερη τρυφερότητα και ο έρωτας γίνεται ψυχικός, όχι μόνο σωματικός.
Αν είστε σε σχέση, πλησιάζετε τον/τη σύντροφο με κατανόηση και γλυκύτητα, αν είστε μόνοι/ες, μια ερωτική έλξη μπορεί να σας φαίνεται σχεδόν μοιραία. Την ίδια μέρα όμως, ο Άρης περνά στον Τοξότη και το σκηνικό αλλάζει: ξυπνά η ανάγκη για ελευθερία, αυθορμητισμό και περιπέτεια. Θέλετε να ζήσετε βαθιά, να γελάσετε, να φλερτάρετε με αλήθεια και ενθουσιασμό.
Ο έρωτας γίνεται ταξίδι ανακάλυψης και ξεφεύγει από τη ρουτίνα. Το πάθος όμως δεν αργεί να φουντώσει, καθώς ο Άρης έρχεται σε αντίθεση με τον Ουρανό επίσης στις 04/11/2025. Αυτή η όψη φέρνει ένταση, ξαφνικά ξεσπάσματα, απρόσμενες αποκαλύψεις αλλά και ηλεκτρισμό στην ερωτική ζωή.
