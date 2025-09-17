Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά

Tα ζουν που θα πάρουν χαρές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 19:34 Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
17.09.25 , 18:32 Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
17.09.25 , 18:31 Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
17.09.25 , 18:23 Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
17.09.25 , 18:21 Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο
17.09.25 , 18:03 Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
17.09.25 , 17:53 Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
17.09.25 , 17:49 Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά
17.09.25 , 17:39 Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
17.09.25 , 17:22 Πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα
17.09.25 , 17:12 Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: φωτογραφία από pexels
Αυτά Είναι Τα Ζώδια Που Το Φθινόπωρο Θα Σταθούν Τυχερά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχουν αρκετά αστρολογικά φαινόμενα το φθινόπωρο του 2025, αλλά κι αρκετές αναδρομές πλανητών που τελικά αποδεικνύεται πως γίνονται για το καλό μας. Μια κοσμική ευθυγράμμιση, επίσης, αποτελεί και η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, τον Νοέμβριο, που σχηματίζει έναν σπάνιο, ευεργετικό και πανίσχυρο χαρταετό.

Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/09/2025 – 21/09/2025

Σκορπιός

Το σύμπαν σε καλεί σε μια βαθιά προσωπική αναγέννηση. Μπορείς να αφήσεις πίσω σου βάρη του παρελθόντος και να φτιάξεις το νέο σου αφήγημα. Από την εικόνα σου προς τα έξω μέχρι την ουσία της καθημερινότητάς σου, όλα μπαίνουν σε φάση μεταμόρφωσης. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο και κάθε σου κίνηση φέρει το στίγμα ενός καινούριου ξεκινήματος που υπόσχεται σταθερότητα και δύναμη.

Ταύρος

Το διάστημα αυτό ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων σου, Ταύρε, και σε φέρνει στο προσκήνιο μέσα από συνεργασίες, δεσμούς και σημαντικές συμμαχίες. Το φθινόπωρο γίνεται ο καταλύτης που σε ενώνει με τους σωστούς ανθρώπους, εκείνους που είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν το όραμά σου και να σε συνοδεύσουν σε νέα ξεκινήματα. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, η περίοδος αυτή φέρνει σταθερότητα και δέσμευση, ενώ αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Η αρμονία στις σχέσεις, η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος αλλά βαδίζεις πλάι σε ανθρώπους που σε εμπνέουν και σε ενδυναμώνουν, είναι το μεγάλο δώρο της περιόδου.

Στις επαγγελματικές σου κινήσεις, πρόσωπα με κύρος και εμπειρία ανοίγουν δρόμους που δεν περίμενες. Δεν αποκλείεται να συνάψεις μια συνεργασία που θα αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία σου, προσφέροντάς σου όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και κύρος. Η τύχη δεν βρίσκεται μόνο στην αγάπη αλλά και σε κάθε μορφή συντροφικότητας που έρχεται να σε στηρίξει.

Καρκίνος

Για εσένα, Καρκίνε, η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον πιο φωτεινό και δημιουργικό τομέα της ζωής σου. Ο έρωτας, η χαρά και η δημιουργία αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, φέρνοντας νέες αρχές γεμάτες συγκίνηση και πάθος. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, τώρα είναι η στιγμή να δώσεις νέα πνοή, ενώ αν είσαι μόνος, ένα δυνατό φλερτ μπορεί να σε συνεπάρει. Η ανάγκη σου να μοιραστείς αγάπη, τρυφερότητα και δημιουργία βρίσκει έδαφος για να ανθίσει.

Επιπλέον, η περίοδος αυτή ευνοεί οικογενειακά θέματα και επιχειρηματικές ιδέες που φέρνουν χαρά και ικανοποίηση. Αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις ένα νέο project ή να επενδύσεις σε κάτι που αγαπάς, το φθινόπωρο αυτό σου χαρίζει την ώθηση και την έμπνευση που χρειάζεσαι. Είναι η στιγμή σου να εκφραστείς, να ρισκάρεις με την καρδιά σου και να δημιουργήσεις κάτι που θα αφήσει το δικό σου αποτύπωμα.

Αιγόκερως

Θέτεις στο προσκήνιο το δίκτυό σου, Αιγόκερε, και εκείνο με την σειρά του σου ανοίγει δρόμους μέσα από φιλίες, συνεργασίες και συλλογικές προσπάθειες. Το φθινόπωρο αυτό σε καλεί να μοιραστείς το όραμά σου και να το εντάξεις σε κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Νέες γνωριμίες, ομάδες ή ακόμα και μια επαφή με άτομα που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά, σε γεμίζουν έμπνευση και σε οδηγούν σε νέα μονοπάτια εξέλιξης.

Επιμέλεια: MyLife Team
Πηγή: mylife.com.cy 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top